Das Duo „1 Gramm Glück" sorgt auf dem „Silo“-Gelände auch in diesem Jahr wieder für die Musik.

Sömmerda. Beim Kunstmarkt im „Silo“ präsentieren am Sonntag zahlreiche Kunsthandwerker ihre Arbeiten.

In der privaten Galerie „Silo“ und auf dem gesamten Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei in Sömmerda dreht sich am Wochenende wieder alles um die Kunst. Die ehrenamtliche Galeristin Rositha Fundele und ihr Team haben für Samstag einen unterhaltsamen Abend mit dem Theater Schotte aus Erfurt und für Sonntag den bereits 7. Kunstmarkt vorbereitet.