Sömmerda: Feuerwehr hat gut zun tun auf der Autobahn

Sömmerda Feuerwehren am Samstag und am Sonntag auf der Autobahn im Einsatz

Am Sonntagvormittag 10.47 Uhr wurden Rettungskräfte zu einem Einsatz auf der Autobahn 71 zwischen den Anschlusstellen Sömmerda Ost und Kölleda alarmiert. "Ein Auto ist in die Leitplanke geraten", sagte Sömmerdas Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld. Er ging von einem längeren Einsatz aus. "Es sind eine Menge Betriebsstoffe ausgelaufen", so Schönfeld. Er ging in einer ersten Lagebeurtriling davon aus, dass es keine Schwerverletzten gegeben hat. Es seien aber zwei Rettungswagen am der Unffallstelle im Einsatz. Im Einsatz waren neben Sömmerdaer und Leubinger Einsatzkräften auch Feuerwehrleute aus Kölleda. Sie berichteten in den sozialen Medien davon, dass sie als sogenanntes Blockfahrzeug die Absicherung der Unfallstelle im fließenden Verkehr auf der Autobahn übernommen hatten.

Bereits am Vortag mussten die Feuerwehrleute aus der Sömmerdaer Hauptwache sowie aus den Ortsteilwehren von Frohndorf/Orlishausen sowie Leubingen schon einmal in Richtung Autobahn ausrücken. In diesem Fall stellte sich die Situation als weniger schwierig heraus als gemeldet. Ein Fahrzeugführer war zwischen den Anschlussstellen Sömmerda Süd und Ost nach starker Rauchentwicklung von einem Brand an seinem Fahrzeug ausgegangen, als er gegen 18 Uhr die feuerwehr zu Hilfe rief. "Wir haben schnell erkannt, dass Kühlflüssigkeit ausgetreten war und sich über den heißen Motrblock ergossen hatte", so Stefan Schönfeld. Es musste also kein Brand gelöscht werden. "Wir haben das Fahrzeug dann auf den zum Glück nahegelegenen Rastplatz Thüringer Becken geschleppt", erklärt er.