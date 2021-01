Sömmerda: Fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus

Landkreis Sömmerda 286 aktive Covid-19-Fälle wurden per Test im Landkreis nachgewiesen.

Weitere fünf Personen sind im Landkreis Sömmerda im Zusammenhang mit Corona gestorben. Das Landratsamt Sömmerda gibt die Zahl der Todesfälle mit Stand 4. Januar, 0 Uhr, mit 31 an. Am Tag zuvor hatte das Robert-Koch-Institut noch 26 Verstorbene in der Statistik ausgewiesen. Das Landratsamt aktualisiert die Zahlen erst seit dem 4. Januar wieder auf seiner Internetseite. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog.

Seit dem Ausbruch der Pandemie ist im Landkreis Sömmerda bei insgesamt 1281 Personen das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden, so das Landratsamt. Das sind sieben mehr als am Tag zuvor vom Robert-Koch-Institut erfasst.

Aktuell gibt es im Landkreis 286 aktive Covid-19-Fälle. 964 Covid-19-Patienten sind genesen.

30 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation.

Den Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) gibt das Robert-Koch-Institut aktuell mit 288,1 an, am 3. Januar hatte er noch bei 293,8 gelegen.