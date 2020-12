Sömmerda: Für den Winter gerüstet

In der Nacht zu Dienstag fielen die ersten Flocken. So richtig wünscht sich Hendrik Blose, Bürgermeister von Buttstädt, den Schnee nicht. „Nur für die Kinder. Für die Berufstätigen, die auf den Straßen unterwegs sind, lieber nicht“, sagt er. Dabei sei die Landgemeinde gut auf den Winter vorbereitet. Genug Streusalz sei noch in den Depots. Übriggeblieben aus den letzten, eher milden Wintern. In jeder der zehn Ortschaften stünden Multicars, die im Sommer als Transportfahrzeuge dienten, im Winter aber umgerüstet würden, sowie Traktoren zur Verfügung, die sofort loslegen könnten. Für Kreisstraßen, innerorts wie überland, übernimmt in Buttstädt die Firma BHT Bachra die Räumung und Streuung.

Die Winterdienstsaison beginnt am 1. November. Wie in Buttstädt übernimmt die BHT Bachra im ganzen Landkreis Sömmerda im Auftrag des Landratsamtes den Winterdienst für Kreis-, Bundes- und Landesstraßen sowie Ortsdurchfahrten, erklärt Thomas Weber, Geschäftsführer von BHT Bachra. Dreimal seien sie in der aktuellen Saison schon ausgerückt, denn Minusgrade habe es schon gegeben, und die Winterdienstmitarbeiter würden auch bei ausbleibendem Schnee vorsorglich gegen den Raureif auf den Straßen streuen. Dies geschieht zwischen 3 und 6 Uhr.

128 Kilometer lang ist das Straßennetz, das im Verantwortungsbereich des Landkreises liegt, teilt Ulrike Dittmann vom Landratsamt mit. Für die Straßen innerorts seien die Kommunen selbst zuständig. 1000 Tonnen Streusalz lagern für den Einsatz auf glatten Straßen im Landkreis dafür in ihren Depots. Das Streusalz werde schon zwischen September und Oktober durch den Landkreis beschafft.

Preisangebote für Salzbereits im Juli eingeholt

Die Vorbereitungen für den Winterdienst beginnen lange, bevor der erste Schnee fällt und die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken. Bereits im Juli beginne man mit der Einholung der Angebote für das Streusalz. Parallel liefen Reparaturen an Streustoffbehältern, Schneefangnetzen und an der Einsatztechnik bei den beauftragten Winterdienst-Unternehmen, die für den Landkreis Sömmerda arbeiten. Die Schneezäune sind seit dem 1. November aufgestellt, die Steigungsbereiche der Kreisstraßen, wie beispielsweise an der K 506, K 520 oder K 20, wurden mit Streustoffbehältern ausgestattet, und seit dem Beginn der Winterdienstsaison werden vier Streufahrzeuge einsatzbereit gehalten, informierte Ulrike Dittmann.

Die Räum- und Streupflicht werde werktags von 6 bis 22 Uhr sichergestellt und an Sonn- und Feiertagen von 6 bis 20 Uhr gewährleistet, heißt es aus dem Landratsamt.

Die Kreisstadt hat für den Winterdienst an wichtigen Straßen zwei Firmen beauftragt. So besteht mit der Firma Umweltdienst Sömmerda GmbH (UDS) eine vertragliche Vereinbarung zur Durchführung des Winterdienstes auf verkehrswichtigen Straßen im Stadtgebiet und den Ortsteilen, informierte das Bau- und Umweltamt auf Nachfrage. Dazu zählen alle Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen wie Hauptverkehrsstraßen, Zubringerstraßen in Wohngebiete und die Fahrtrouten des öffentlichen Personennahverkehrs. Als Streumaterial komme ein Gemisch aus Streusplitt mit einer Körnung von 2 bis 5 Millimeter und einem geringen Anteil von Streusalz zum Einsatz.

Die Firma TSI Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft wurde vertraglich mit der Durchführung des Winterdienstes auf den Ortsdurchfahrten der Bundes- und Landstraßen im Stadtgebiet und den Ortsteilen beauftragt, heißt es weiter. Der Winterdienst werde dabei gemeinsam mit der Betreuung der Bundes- und Landstraßen außerhalb der Ortslage wahrgenommen, wofür der Auftraggeber das Straßenbauamt Mittelthüringen sei. So sei die durchgängige Befahrbarkeit der Bundes- und Landstraßen gewährleistet. Ein Gemisch aus Salz und Salzlauge (Feuchtsalz) komme als Streumaterial zum Einsatz.

Betriebshof der Stadtsetzt 26 Mitarbeiter ein

Auf vielen anderen Straßen in Sömmerda und den Ortsteilen übernimmt der Betriebshof den Winterdienst. Eine Tonne Streusalz sei noch als Restbestand aus dem Vorjahr vorhanden, außerdem seien 10 Tonnen abstumpfendes Material vorrätig, und zwar gebrochene Liapor-Blähton-Kugeln (Splitt), so das Bau- und Umweltamt. Das Streumaterial werde nach Bedarf bei einem ortsansässigen Baustoffhändler oder der Firma Liapor bezogen.

Personell sichert der Betriebshof den Winterdienst mit drei Einsatzleitern und 26 Mitarbeitern im wechselnden Bereitschafts- und Einsatzsystem ab. Pro Einsatz und in wöchentlicher Bereitschaft seien ein Einsatzleiter und 13 Mitarbeiter aktiv. Zur Ausführung der Arbeiten stehen ein Geräteträger mit Räumschild oder Bürstenwalze sowie Streueinrichtung auf der Ladefläche, zwei Kleintraktoren mit Räumschild oder Bürstenwalze sowie Streueinrichtung, sechs Kleintransporter mit Ladefläche und zwei Gartenfräsen mit Räumschild sowie Handgeräte, Schneeschieber und Besen zur Verfügung.

Oftmals auch Handarbeitmit dem Schneeschieber

Eingesetzt werden die Ressourcen in der Kernstadt auf Gehwegen, Plätzen und Fußgängerzonen. Welche Technik genutzt wird, hängt jeweils von der zu absolvierenden Strecke und der Zugänglichkeit der Flächen ab. In den Ortsteilen Rohrborn, Schallenburg, Tunzenhausen, Frohndorf, Orlishausen und Schillingstedt werden die Gehwege manuell betreut, Mitarbeiter sind also mit Handgeräten, Schneeschieber, Besen, Splitt und Salz unterwegs. In Wenigensömmern, Leubingen und Stödten wird teilweise auch ein Kleintraktor mit Räumschild oder Bürstenwalze sowie Streueinrichtung eingesetzt.

Auch die Verwaltungsgemeinschaft Kindelbrück sieht Thomas Grubert vom Kindelbrücker Bauamt gut auf den Winter vorbereitet. Eine ganze Menge Streusalz aus den vergangenen Jahren sei übriggeblieben, das nun bereitliege, sobald es benötigt werde.