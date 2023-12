Sömmerda für die Fensterbank

Sömmerda Das Rathaus oder das Dreyse-Haus können sich jetzt ins Wohnzimmer geholt werden. Die Agentur „Maniax-at-work“ macht‘s möglich.

In Sachen Stadtmarketing ist abkupfern erlaubt. Der Sömmerdaer Schwibbogen ist das beste Beispiel dafür. Im vergangenen Jahr hatte Martin Ludwig, der Geschäftsführer der Werbeagentur „Maniax-at-work“ aus Sondershausen, Lichterbögen für die Einwohner seiner Heimatstadt gestaltet. „Die Stadt Sömmerda hatte davon Wind bekommen und fragte an, ob ich auch einen Schwibbogen mit Sömmerdaer Wahrzeichen entwerfen kann. Natürlich kann ich“, erzählt er.

Die Werbeagentur Maniax-at-work" hat den neuen Kalender der Stadt Sömmerda entworfen. Foto: Martin Ludwig

Gelasertes Pappelholz

Die Mitglieder des Fördervereins der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda nahmen Kontakt zu Martin Ludwig auf und äußerten ihre Vorstellungen. Sehenswürdigkeiten, wie das Erfurter Tor, das Rathaus, der Stadtparkbrücke und das Dreyse-Haus sollten genauso berücksichtigt werden, wie Schneeflocken, Sterne und anderes weihnachtliches Schmuckwerk.

Ein befreundetes Unternehmen hat die Schwibbögen aus Pappelholz mit den Maßen 53 mal 23 Zentimeter hergestellt. Die Stadtsilhouette wurde dabei gelasert. „Es handelt sich um keine Laubsägearbeit“, stellt Ludwig klar und verweist beispielsweise auf die unzähligen kleinen Fenster. „Das ist von Hand gar nicht möglich.“ Zur Ausstattung der Bögen, die sich zusammenstecken lassen, gehören noch Kerzenhalter, für die der Geschäftsführer LED-Teelichter empfiehlt. Ebenso beinhaltet der Geschenkkarton Füße in zwei Größen. „Sie können je nach Fensterhöhe angepasst werden“, erklärt er die Idee.

Die Produktion des Sömmerdaer Auftrages hat den Geschäftsführer noch Nervenkitzel beschert, war doch der Laser kaputtgegangen. Die Schwibbögen sind damit erst kurz, bevor sie am Montag ausgeliefert wurden, fertiggeworden. Limitiert ist der Sömmerdaer Schwibbogen vorerst auf 50 Stück. „Sollte die Nachfrage größer sein, wird nachgelegt“, kündigt Ludwig an.

Kalender 2024 schon vergriffen

Aus der Hand der Werbeagentur stammt nicht nur der Schwibbogen, auch den städtischen Kalender für 2024 hat das Unternehmen gefertigt und damit eine Tradition fortgesetzt, die 2006 mit dem Kalender zum Dreyse-Haus begann. Kalenderblätter der vergangenen Jahre zeigten unter anderem Stadtvisionen (2014), Sömmerda von oben (2016) oder geheime Orte in der Stadt (2018).

Die Idee für die 2024er-Auflage kam aus der Stadtverwaltung. „Gewünscht wurde sich eine Sammlung bereits veröffentlichter Motive aus vergangenen Jahren“, erklärt er. Diese jedoch wurden künstlerisch neu in Szene gesetzt. Dafür griff Ludwig nicht etwa zu Pinsel und Farbe, er arbeitete ausschließlich am Tablet und ließ dabei seiner Kreativität freien Lauf. Das Ergebnis habe ihn selbst überwältigt. Ludwig spricht von einem „tollen Produkt, von einem richtigen Kunstwerk“. Gedruckt wurde der Kalender in einer Auflage von 1000 Stück. Bedacht werden damit Partner der Stadt. Einige wenige gingen in den Verkauf. „Leider sind sie schon komplett vergriffen“, gab Anett Hädrich, die Pressesprecherin der Stadt, bekannt.

An Ideen mangelt es dem Unternehmer nicht. Für Sonderhausen hat er in diesem Jahr eine Laterne mit Stadtansichten entworfen. Herausgebracht hat Martin Ludwig auch ein Kinderbuch über Sondershausen mit Gute-Nacht-Geschichten. Genutzt hat er für Text und Illustration die Künstliche Intelligenz.

Erhältlich ist der „Sömmerdaer Schwibbogen“ ab sofort ist in der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda zu einem Preis von 49 Euro.