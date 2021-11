Sömmerda gedenkt der Opfer

Sömmerda. Am Volkstrauertag gibt es mehrere Kranzniederlegungen auf städtischen Friedhöfen.

Mit Kranzniederlegungen auf dem städtischen Friedhof Sömmerda und städtischen Friedhöfen in Ortsteilen gedenkt die Stadt Sömmerda am Volkstrauertag, dem 14. November, der gefallenen Soldaten beider Weltkriege sowie der Opfer von Krieg, Gewalt und Vertreibung. In Sömmerda legt Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) um 10 Uhr im Beisein von Vertretern der 2. Kompanie des Panzerbataillons 393 aus Bad Frankenhausen Kränze an den Gedenkorten auf dem städtischen Friedhof nieder, informierte die Stadtverwaltung. Der Bürgermeister lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände zur Gedenkveranstaltung ein. Abstandsregeln sind einzuhalten.

In Frohndorf/Orlishausen findet die Gedenkminute anlässlich des Volkstrauertages an den Denkmalen um 9.30 Uhr in Frohndorf und um 10 Uhr in Orlishausen statt. In Leubingen erfolgt die Kranzniederlegung um 10 Uhr am Denkmal, anschließend in Stödten. In Tunzenhausen findet sie um 10 Uhr, in Rohrborn um 10.30 Uhr sowie in Schallenburg um 11 Uhr statt. In Wenigensömmern ist um 10 Uhr die Kranzniederlegung.