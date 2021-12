Sömmerda: Genetischer Zwilling gesucht

Auch Emma (5) aus dem Kindergarten „Meiselzwerge“ Großmonra beteiligte sich mit ihren Kunstwerken an der Spendenaktion.

Sömmerda. Lesen Sie hier, was Menschen in Sömmerda uneigennützig tun, um Leben zu retten.

Das Interesse war riesig und die Schlange vor der „Bertha“ dementsprechend lang. Wer zu Blutspende und Typisierung Zutritt haben wollte, musste eine FFP2-Maske tragen, geimpft, genesen oder getestet sein. An der Einhaltung der Corona-Regeln ließ Yvonne Alt vom Team des DRK-Blutspendediensts keinen Zweifel.

Es tut nicht weh: Nina Hellmuth aus Sömmerda beim Wangenabstrich. Zwei Proben musste sie entnehmen. Foto: Jens König

TA-Newsletter für Sömmerda Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beim Blutspenden am Montag im Sömmerdaer Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“ konnte sich, wer wollte, gleich als Stammzellenspender typisieren lassen. Und zwar ohne weiteren Aufwand. Denn diejenigen, die das Deutsche Rote Kreuz mit einer Blutspende unterstützten, wurden auf Wunsch auch gleich in die Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD) aufgenommen. Auf die Probenentnahme durch den obligatorischen Wangenabstrich könne bei Blutspendern verzichtet werden. Dafür sei, so Lothar Hendrich von der DSD, lediglich ein Kreuzchen auf dem Blutspende-Formular nötig.

Für diejenigen, die diesen Termin explizit zur Typisierung nutzten, brachte Hendrich spezielle Test-Sets zum Einsatz, mit denen die Achtzehn- bis Fünfundfünfzigjährigen einen Wangenabstrich vornehmen konnten. Diese daraus zu gewinnenden Daten seien Voraussetzung, sich als einer von derzeit über sieben Millionen in Deutschland existierenden, potentiellen Knochenmark- und Stammzellenspendern (Stand November) registrieren zu lassen.

Grund für diese Gemeinschaftsaktion von DRK und DSD sei vor allem das tragische Schicksal einer jungen Frau aus Sömmerda. Bei der Mutter wurde vor wenigen Wochen eine aggressive Form von Leukämie diagnostiziert. Damit die 41-jährige Mandy wieder gesund werden kann, wird dringend ein genetischer Zwilling gesucht, der als Stammzellenspender in Frage kommt. „Deshalb“, so Viktoria Freytag vom DRK-Kreisverband Sömmerda/Artern, „appellieren wir an alle, sich typisieren zu lassen“. Das DRK wolle helfen, damit Mandy wieder gesund wird und ihre sechsjährige Tochter Johanna weiterhin aufwachsen sehen kann.

Belohnt wurden die Blutspender und Typisierten mit einem Geschenk von Blutspendedienst und DRK sowie mit Leckereien von der Bäckerei Bergmann. Verpackt waren die Sachen in von Kindern liebevoll bemalten Wichteltüten. Johannas Erzieherin, Verena Beier vom Kindergarten Flax und Krümel ist die Initiatorin dieser Aktion.

In der Berta wurde am Montag 77 mal Blut gespendet und 40 Typisierungen durchgeführt. „Über die große Spendenbereitschaft der Sömmerdaer und das gute Ergebnis freue ich mich sehr“, sagt Yvonne Alt.

Als Stammzellenspender registrieren kann man sich unter www.dkms.de/mandy.