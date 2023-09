Sömmerda hat eine Klimaschutzmanagerin

Sömmerda. Sömmerda bekommt 95 Prozent Förderung für ein Klimaschutzprojekt.

Für Nanuli Kokhtashvili ist es ein spannendes Feld. Sie steckt mitten in den Arbeiten zur Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für Sömmerda. Für dieses umfangreiche Vorhaben hat sich die Stadtverwaltung mit dem Büro Kommunale Entwicklung Mitteldeutschland (KEM) externe Unterstützung geholt.

Die grundlegenden Daten sind bereits erfasst. Erstellt werden gerade die aktuellen Energie- und Treibhausgas-Bilanzen sowie die Potenzialanalyse. Nächster Schritt ist die sogenannte Szenarienentwicklung. Dabei werden mögliche künftige Entwicklungen des Energieverbrauchs für die Stadt aufgezeigt und im Anschluss Ziele festgelegt und ein Maßnahmenkatalog erstellt.

Direkt oder indirekt Einfluss nehmen

Dabei, räumt Klimaschutzmanagerin Kokhtashvili ein, müsse man unterscheiden zwischen Handlungsfeldern, die die Stadt direkt beeinflussen kann und anderen, wo sie nur indirekt, etwa beratend und motivierend, etwas tun kann. Unmittelbar ansetzen kann sie bei städtischen Gebäuden, die für die Zukunft fit gemacht werden. Indirekt kann auf private Haushalte und den Konsum, auf eine nachhaltige Wirtschaft und Industrie sowie Umweltbildung eingewirkt werden.

Ganz wichtig und gut findet es Nanuli Kokhtashvili, dass Bürgerbeteiligung groß geschrieben wird – vor allem beim Aufstellen der Maßnahmen. Dafür wird es eine Auftaktveranstaltung geben - und zwar in Präsenz, während ansonsten auch die städtische Internetseite Möglichkeiten bieten wird, aktiv teilzunehmen.

Trotz vieler Herausforderungen – sie nennt sich schnell verändernde Rahmenbedingungen, extreme Wettererscheinungen oder den aktuellen Fachkräftemangel – sieht Nanuli Kokhtashvili enorme Chancen für die Kommune und für die Gesellschaft. Mit Weitsicht, guter Kommunikation und gemeinsamem Handeln ließen sich sich Hürden überwinden, so die Klimaschutzmanagerin.

Für das Klimaschutzkonzept erhält Sömmerda für zwei Jahre Fördermittel

Dabei könne Sömmerda auf seine Potenziale wie etwa bereits vorhandene Konzepte (Nachhaltigkeitsstrategie, integriertes Stadtentwicklungskonzept) oder ein existierendes Energiemanagement zurückgreifen.

Für die Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes erhält Sömmerda für zwei Jahre Fördermittel von Bund und Land. Sie steuern 95 Prozent der Konzeptkosten bei. Als Eigenanteil verbleiben fünf Prozent. Seit Januar 2023 wird am Klimaschutzkonzept gearbeitet.

Klimaschutzmanagerin Nanuli Kokhtashvili, die ihren Masterabschluss in Geographie, Kultur, Umwelt und Tourismus abgelegt hat, ist ins thüringenweite Klimaschutznetzwerk eingeklinkt. Sie wird in den kommenden Wochen und Monaten immer mal wieder in Sömmerda unterwegs sein.