Sömmerda hinterfragt Chance für einen Radweg

Diese Stadtratssitzung war ungewöhnlich. Neben Formalien und Fragestunden standen nur zwei Beschlüsse auf der Tagesordnung: Die AfD-Fraktion hatte Änderungen bei der Besetzung zweier Ausschüsse beantragt.

Torsten Czuppon erklärte, dass Sven Röbbenack Anfang des Jahres den Fraktionsvorsitz übernommen habe und deshalb statt seiner Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss werden sollte. Czuppon ist nun stellvertretendes Mitglied. Auch im Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur und Sport wechselten beide die Plätze – da ist Czuppon nun Mitglied und Röbbenack Stellvertreter. Beide Beschlüsse fielen einstimmig.

Den größten Raum der Sitzung nahm der Austausch von Fragen und Informationen ein. Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) teilte etwa mit, dass die Straßenverkehrsbehörde der Stadt beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr nach Möglichkeiten für den Bau eines straßenbegleitenden Radweges zwischen Tunzenhausen und Wundersleben nachgefragt habe.

Die Antwort: Der Landkreis hat den Bedarf für einen solchen Weg entlang der B 176 bereits angemeldet. Erforderlich für eine Entscheidung in der Sache sei neben der Bereitstellung der Mittel ein Bedarfsnachweis, der im ersten Quartal dieses Jahres in die Wege geleitet werden soll. Das Ergebnis werde dann voraussichtlich im Herbst vorliegen und danach entschieden werden. Rohrborns Ortsteilbürgermeister Detlef Knörig (parteilos) nutzte die Gelegenheit, um erneut nach dem Stand des Breitbandausbaus nachzufragen. Wann gehe es endlich los? Der Bürgermeister verwies auf den Stadtratsbeschluss, in Sachen Ausbau einen Vertrag mit dem Kreis zu schließen. Von dort gebe es die Aussage, dass das Verfahren so weit durch sei und eine Auftragsvergabe anstehe. Innerhalb von zwei Jahren solle der Bau erledigt sein, der Beginn sei für Frühjahr 2020 avisiert.

Durch die Entscheidung, Glasfaser bis vor die Tür zu legen, habe es eine zusätzliche Verzögerung gegeben, aber man wolle natürlich entsprechend dem Stand der Technik bauen. „Jeder Tag tut weh, aber ich habe keine andere Lösung“, so Hauboldt.