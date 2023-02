Sömmerda: In den Schulalltag schnuppern

Die Salzmannschule in Sömmerda erwartet am 4. März 2023 Besucher beim Tag der offenen Tür.

Sömmerda. Während an der Sömmerdaer Einsteinschule am Dienstag Viertklässler erwartet werden, gibt es Samstag in der Salzmannschule offene Türen für alle.

Bei vielen Viertklässlern und ihren Eltern steigt gerade die Spannung. Die Entscheidung zum Wechsel auf die weiterführenden Schulen steht an: Regelschule, Gemeinschaftsschule oder Gymnasium? Am Dienstag können vorangemeldete Viertklässler von 7.30 bis 10 Uhr in den Schulalltag der Einstein-Gemeinschaftsschule schnuppern. „Wir Einsteiner haben uns viele Überraschungen ausgedacht, um euch interessante Stunden an unserer Schule zu bieten. Bitte bringt Schreibzeug, Getränke, Frühstück und gute Laune mit. Wir freuen uns auf euren Besuch“, vermeldet Schulsozialarbeiterin Antje Martin.

Die Anmeldewoche für die 5. Klassen für das Schuljahr 2023/24 an dieser Schule findet vom 13. bis 17. März statt. Die Anmeldeformulare können per Post zugesendet oder persönlich im Sekretariat der Schule abgegeben werden. Am Mittwoch ist zusätzlich nachmittags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Einen „Tag der offenen Tür“ veranstaltet die Sömmerdaer Salzmann-Regelschule am Samstag, den 4. März. Von 10 bis 13 Uhr sind interessierte Schüler und deren Eltern herzlich eingeladen, so Schulleiter Michael Vogel.