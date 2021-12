Sömmerda: Infektionslage weiter angespannt

Landkreis. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Sömmerda stabil über 1000. Mehr lesen Sie hier.

Das Sömmerdaer Gesundheitsamt hat dem Robert-Koch-Institut am Mittwoch 162 Corona-Neuinfektionen gemeldet – seit Beginn der Pandemie 7811. Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 erhöht die Opferzahl auf 159. Das RKI gibt die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis am Donnerstag 0 Uhr mit 1144,6 (Vortag 1166,3) an. Das Gesundheitsministerium benennt die Hospitalisierungsinzidenz am Donnerstag zum Vortag unverändert mit 4,3.