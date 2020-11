Der Sömmerda-Kalender für 2021 steht unter dem Thema „Zukunft Klima Sömmerda“. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die 12 visualisierten Kalenderblätter zeigen an verschiedenen Plätzen in der Kernstadt und darüber hinaus, mit welchen Maßnahmen ein besseres Stadtklima erreicht werden könnte – was wiederum auch zu einer höheren Lebensqualität führe.

So sind etwa luftreinigende Elemente oder Grünoasen in Form bepflanzter mobiler Container mit Sitzgelegenheiten denkbar, wie am Beispiel von Busbahnhof und Obermarkt gezeigt wird. Die Lange Straße mit Verschattungselementen wurde ebenso in den Kalender aufgenommen wie temporär installierte Wasserzerstäuber in der Marktstraße oder eine Fassadenbegrünung am Hochhaus in der Uhlandstraße. Die Nutzung von Sonnenenergie spielt etwa am Beispiel einer lichtdurchlässigen Photovoltaikanlage über der Ortsumfahrung oder als Straßenbelag mit Solarzellen am Stadtring eine Rolle.

Die 12 Kalendermotive zeigen zum Teil noch visionäre, teils bereits jetzt real umsetzbare Beispiele. Jedes der Kalenderblätter ist mit einem QR-Code versehen. Scannt man diesen ein, sieht man die Vorher-/Nachher-Fotos der jeweiligen Abbildung. Seit dem Jahr 2006 gibt die Stadt jährlich einen Kalender heraus. Thematisiert wurden dabei unter anderem bereits Sömmerda von oben, Sömmerda bei Nacht, geheime Orte in der Stadt sowie alte und neue Stadtansichten.

Bei der jüngsten, mittlerweile 17. Auflage des städtischen Kalenders erhielt die Stadt wiederum finanzielle Unterstützung aus der Städtebauförderung. Der Kalender erscheint in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur maniax-at-work, die für die Gestaltung und Umsetzung verantwortlich zeichnet, sowie Diplom-Ingenieur (FH) Stefan Sauter, der die Visualisierung übernahm. Der Sömmerda-Kalender geht an die am Stadtentwicklungsprozess beteiligten Akteure und Behörden. Ein Teil der Exemplare ist unentgeltlich in der Tourist-Information Sömmerda bzw. in der Bibliothek im Dreyse-Haus erhältlich.