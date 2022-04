Sömmerda: Kids verkaufen für Kinder

Sömmerda. Erstmals findet ein Flohmarkt an Sömmerdas Petrikirche statt. Was geboten wird, lesen Sie hier.

Kinder verkaufen für Kinder heißt es am Samstag von 9.30 bis 12 Uhr an der Petrikirche in Sömmerda. Beim 1. Petri-Kinderflohmarkt wird gut Erhaltenes von Bekleidung bis Spielzeug angeboten. Für alle großen und kleinen Besucher gibt es Kaffee und Kuchen – auch zum Mitnehmen. Malen, Basteln und Tattoos bereichern das Angebot. Kirchenführungen sind 10 und 11 Uhr geplant. Der Erlös aus Standgebühren und Kuchenverkauf soll für neues Spielmaterial in der Gemeinde verwendet werden.