Sömmerda: Kritik an fehlender Information zum Impfbeginn

Noch immer hat der Landkreis Sömmerda keine Informationen darüber, wann hier die ersten Corona-Impfungen durchgeführt werden. Landrat Harald Henning (CDU) hatte erwartet, dazu in der Sitzung des Pandemiestabes am Dienstagnachmittag Auskunft zu erhalten. Doch die Kassenärztliche Vereinigung sei leider nicht anwesend gewesen, bedauerte er im Gespräch mit der Thüringer Allgemeine. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

Dabei würden mindestens 70 Prozent der Anfragen, die derzeit über das Bürgertelefon des Landkreises eingingen, das Thema Impfungen betreffen. Leider könne man darauf nur die Antwort geben, dass man es selbst nicht wisse und die Bürger sich an die Kassenärztliche Vereinigung wenden müssen.

„Das finde ich nicht gut, es ist sehr unbefriedigend, aber ich kann es leider nicht ändern“, verhehlt Harald Henning nicht. Die mobilen Impfteams seien zwar im Land unterwegs, wann sie allerdings in den Landkreis Sömmerda kommen und wer wann dran sei, dazu habe er keinerlei Informationen. Er könne nur vermuten, dass der Tourenplan sich an den Fallzahlen orientiere, und der Landkreis Sömmerda liege ja derzeit bei einem Inzidenzwert von unter 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Landrat fordert zeitnahe Lieferung des Impfstoffs für Krankenhaus und Pflegeheime des Landkreises

Dennoch hält es Henning für äußerst wichtig, dass auch im Landkreis Sömmerda zeitnah mit den Impfungen begonnen werde. Insbesondere die Pflegeheime und das Krankenhaus müssten mit Impfstoff versorgt werden, fordert er. In der Pro-Senioren-Residenz auf der Kiebitzhöhe habe es aktuell wieder mehrere Fälle gegeben. Im Krankenhaus in Sömmerda seien eine Ärztin und eine Patientin positiv getestet worden.

Zwar sei die Situation im hiesigen KMG-Klinikum noch leicht entspannt, wie er in einem Gespräch mit dem Ärztlichen Direktor erfahren habe. Im Moment werde kein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt. Die Isolierstation sei jedoch belegt. Und man wisse nicht, wie es weitergehe und wie viele neue Patienten man noch verkraften könne.

Henning werde sich deshalb umgehend an die Kassenärztliche Vereinigung und an das Land Thüringen wenden mit der dringenden Bitte, auch im Landkreis Sömmerda mit den Impfungen zu beginnen, so Henning.

Corona-Erkrankte und Verdachtsfälle werden mit separaten Krankenwagen transportiert

Festgelegt worden sei in der Sitzung des Pandemiestabes, dass die beiden Rettungsdienste vom Deutschen Roten Kreuz und dem Arbeiter-Samariter-Bund bis auf Widerruf weiterhin beauftragt werden, immer abwechselnd in einem speziell dafür vorgehaltenen Krankentransportwagen den Transport von Corona-Patienten beziehungsweise Corona-Verdachtsfällen zu übernehmen. Das habe sich über die Weihnachtsfeiertage bereits bewährt, schätzt der Landrat ein. Die Fahrzeuge müssten nach dem Transport jeweils aufwendig desinfiziert werden und fielen dadurch für eine gewisse Zeit für den nächsten Einsatz aus.

Henning betonte, dass er dankbar für das Engagement der Rettungsdienste, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeheimen und dem Krankenhaus, aber auch im Landratsamt selbst sei. Das Gesundheitsamt sei täglich auch über die Feiertage mit zehn bis 15 Personen besetzt gewesen. Als kleinen Dank habe der Landkreis zumindest dafür gesorgt, dass jeder täglich ein ordentliches Mittagessen bekommt.