Sömmerda: Kunstwerke in Schaufenstern

Sömmerda. Kunststraße in Sömmerda vom Malkreis wiederbelebt. Bis wann die Objekte zu sehen sind.

Im Rahmen der Aktion Heimat shoppen wird auch die beliebte „Kunststraße“ wieder zu sehen sein. In den Schaufenstern der mitwirkenden Geschäfte sind unter anderem Bilder vom Aquarell bis Ölgemälde von einheimischen Künstlern ausgestellt. Der Verein Sömmerdaer Malkreis hat die Organisation anstelle des aufgelösten Kunstvereins übernommen. Die Kunstwerke, Bilder und Schmuck, sind bis zum 20. September in den Geschäften zu sehen, so Vereinsvorsitzende Christina Gille.