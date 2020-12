Die Sorge beim Landrat Harald Henning ist groß, dass es zu Silvester vermutlich noch mehr private Treffen geben wird als an anderen Tagen. (Archivbild)

Sömmerda: Landrat appelliert an Vernunft der Bürger

Mit einem dringenden Appell wendet sich Landrat Harald Henning (CDU) zum Jahresende an die Bewohner des Landkreises. Er bittet nachdrücklich darum, die Kontakte auch zu Silvester und am Neujahrstag so weit wie möglich zu beschränken. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

Bei der Nachverfolgung der Kontakte von Corona-Infizierten habe sich in den vergangenen Tagen gezeigt, dass sich immer noch zu viele Menschen in ihrem privaten Umfeld treffen, sagte er im Gespräch mit der Thüringer Allgemeine. Offenbar hätten immer noch viele Leute den Ernst der Lage nicht begriffen.

Zu Silvester werde es vermutlich noch mehr private Treffen geben als an anderen Tagen. Daher appelliere er wie auch Amtsärztin Dagmar Dammers an die Vernunft der Bürger. Es komme angesichts der Infektionslage darauf an, dass sich alle an die Beschränkungen halten.

Mitarbeiter des Gesundheitsamts sollen persönliche Neujahrswünsche bekommen

Die Lage im Krankenhaus sei schon angespannt und man solle nicht nur an sich, sondern auch an die anderen Menschen denken, so Henning. Er selbst würde auch gern mit Familie und Freunden das Neue Jahr begrüßen, sagt er, aber das gehe eben im Moment nicht.

Deshalb werde er zu Silvester mit seiner Geliebten allein am Kamin sitzen und einen ruhigen Abend verbringen. Am Neujahrstag werde er dann auf jeden Fall einmal ins Gesundheitsamt schauen und den Mitarbeitern, die dort auch am Feiertag ihren Dienst tun, ein gesundes Neues Jahr wünschen.

Die nächste Besprechung mit Amtsärztin Dagmar Dammers, dem Leiter des Pandemiestabes, Thomas Schorcht, sowie den Beigeordneten sei für den 4. Januar anberaumt. Dann werde besprochen, ob weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie veranlasst werden müssen, so der Landrat.