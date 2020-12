Ein letztes Mal in diesem Jahr wird es am Donnerstag in Sömmerda einen Markttag geben. Wie die Stadtverwaltung informierte, habe die Deutsche Marktgilde angekündigt, dass den Kunden am 31. Dezember auf den Märkten in der Innenstadt und auf dem Böblinger Platz ein kleineres Frischesortiment angeboten wird.

Der erste Markttag im Jahr 2021 wird den Angaben zufolge regulär am Donnerstag, den 7. Januar an beiden Marktstandorten durchgeführt.