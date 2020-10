Sömmerda: Mammut-Bauprojekt in Neuer Zeit ist vollendet

Mit der Fertigstellung der Außenanlagen ist in diesen Tagen im Sömmerdaer Wohngebiet Neue Zeit ein Millionen-Projekt der Wohnungsgesellschaft Sömmerda (WGS) nahezu abgeschlossen. Nur die Bepflanzung der Grünflächen steht noch aus.

In den vergangenen acht Jahren wurden die Wohnblocks Straße der Einheit 17 und 19 umfassend saniert und ein Übergang zwischen beiden Gebäuden sowie ein Funktionsanbau errichtet. Rund 11,6 Millionen Euro investierte die WGS, rund 1,9 Millionen Euro davon flossen als Fördermittel aus dem Bund-Länder-Förderprogramm Soziale Stadt und dem Barrierereduzierungsprogramm.

Begonnen hatte das Mammutprojekt in den Jahren 2012/13 in der Straße der Einheit 17 mit der energetischen Sanierung der Gebäudehülle, dem Neubau von Balkonen, der Schaffung eines barrierefreien Zugangs und dem Anbau eines Fluchttreppenhauses mit Aufzug. Drei Millionen Euro kostete dieser erste Bauabschnitt.

Der Außenbereich zwischen den beiden Wohnblocks wurde in diesem Jahr gepflastert und Gebäude für die Mülltonnen sowie zur Fahrrad-Unterstellung errichtet. Foto: Jens König

Im Jahr darauf entstand in kompletter Eigenfinanzierung durch das Wohnungsunternehmen für 270.000 Euro ein Verbinderbau zwischen den Häusern Nummer 17 und 19. Dies geschah bereits mit Blick auf den dritten Bauabschnitt, der 2015/16 einen Funktionsanbau (Kosten: 900.000 Euro) beinhaltete. In dieses Gebäude 19a zog die Verwaltung der Volkssolidarität, die zuvor in der Nummer 17 eine Etage angemietet hatte.

Der Regionalverband der Volkssolidarität betreibt nicht nur einen ambulanten Pflegedienst, sondern bietet seit 2004 auch betreutes Wohnen an. Das ermöglicht älteren Menschen, weiterhin selbstbestimmt in Wohnungen leben zu können, aber trotzdem rund um die Uhr betreut zu werden. Als Dienstleistungen können sie Pflege, einen Mahlzeitendienst, Hauswirtschaft, Wäscheservice, die Erledigung des Einkaufs, die Betreuung im Seniorenclub im Haus Nummer 17, Beschäftigungen, Fußpflege und Kosmetik in Anspruch nehmen.

Die zwei Mehrgeschosser in der Straße der Einheit bieten für dieses Projekt gute Voraussetzungen, denn in den Jahren 2017 und 2018 wurde auch die Nummer 19 barrierefrei umgebaut und komplett saniert. Dafür war das Gebäude 2016 leer gezogen worden. Aus ursprünglich 120 Wohnungen wurden 46 1-Raum-Wohnungen und 44 2-Raum-Wohnungen.

Der Wohnblock Straße der Einheit 17 war als erstes saniert worden. In ihm befindet sich auch ein Seniorenclub. Foto: Jens König

Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke), der vor der Bauabnahme mit WGS-Prokurist Patrick Mangold das Objekt besichtigte, erinnert sich noch gut, wie er mit der Zeichnung durch das leere Gebäude ging und ihm etwas die Vorstellungskraft fehlte, wie das Ergebnis der Sanierung am Ende aussehen würde. Jetzt könne er feststellen, dass hier eine hervorragende Möglichkeit für altersgerechtes Wohnen geschaffen wurde. Dazu gehören auch die Gemeinschaftsräume als Begegnungsstätte im 6. und 7. Obergeschoss. Noch dazu gebe es von diesem Haus aus den besten Ausblick über Sömmerda. Nur die „Balkonverkleidung“, wegen der Tauben gespannte Netze, stören ihn ein wenig. Mieter, die dieses Maschenwerk nicht möchten, können es aber entfernen.

Von dem ursprünglichen Wohnblock blieb nicht viel mehr als die Gebäudehülle bestehen. Fenster, Balkone, Fußböden, Badzellen, Wärmedämmung – alles neu. Die 2-Raum-Wohnungen an der nördlichen Giebelseite erhielten für die Küchen ein Fenster, an der südlichen Giebelseite wurde sogar ein Küchenanbau mit Fenster errichtet. Alle 2-Raum-Wohnungen haben jetzt einen Doppelbalkon mit 12 Quadratmetern. Vom Erdgeschoss bis zum 5. Obergeschoss gibt es Waschplätze für je zwei Münzautomaten zum Waschen und Trocknen. Die Kostenschätzung für diesen 3. Bauabschnitt betrug 6,7 Millionen Euro, die Abrechnung ist noch nicht abgeschlossen.

Seit Oktober 2018 wurde die Straße der Einheit 19 wieder bezogen, der Bedarf sei groß und nahezu alle Wohnungen sind belegt, so Patrick Mangold. In diesem Jahr wurde mit den Außenanlagen der Schlusspunkt für das Projekt gesetzt. Im Hofbereich zwischen den Gebäuden wurde die Fläche gepflastert, es entstanden 33 Pkw-Stellplätze sowie ein Gebäude mit Stellflächen für Fahrräder und Mülltonnenstandplätzen. Bänke wurden aufgestellt, Sträucher und Gehölze sollen noch für Grün sorgen.