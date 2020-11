Sömmerda: Mit dem Fahrplanwechsel ändert sich einiges

Der Verkehrsverbund Mittelthüringen wächst zum Bahn-Fahrplanwechsel am 13. Dezember. Künftig, so das Sömmerdaer Landratsamt, könne auch ab den Bahnhalten Sömmerda und Großrudestedt in Richtung Erfurt mit einem VMT-Ticket gereist werden. Für die Weiterfahrt mit anderen Verkehrsmitteln im VMT-Gebiet, u.a. Bus und Straßenbahn in Erfurt oder Weimar, müsse dann kein weiterer Fahrschein gelöst werden. Auch könne dann die mit dem deutschen Mobilitätspreis ausgezeichnete Check-in/Check-Out-App „Fairtiq“ genutzt werden. Mit einem Wisch (Check-in) am Startort und einem weiteren (Check-out) am Zielort werde automatisch der beste Preis ermittelt – selbst bei mehreren Fahrten werde nachträglich lediglich das günstigste Tarifangebot abgerechnet. Eine innovative Art des Fahrscheinkaufs erhalte so auch in einem Teil des Landkreises Einzug in den Nahverkehr auf der Schiene. „Wir freuen uns über das vereinfachte Reisen im Zugverkehr in Thüringen“, betont Marcus Bals, der für den Bereich ÖPNV zuständige Amtsleiter. Künftig gelte bei Regionalzug-Verbindungen zwischen Erfurt und Sömmerda der Tarif des Verkehrsverbunds anstelle des DB-Tarifs. Dadurch ändern sich die Fahrscheinpreise, und neue Tickets werden angeboten. Neu ist für Fahrgäste ab Sömmerda neben der genannten App unter anderem das VMT-Hopper-Ticket. Auch das Abo „Mobil 65“ ist künftig ab Bahnhof Sömmerda nutzbar. Dieses ermöglicht für 64 Euro monatlich für eine Person bzw. 96 Euro für zwei Personen ab 65 Jahren unbegrenzte Fahrten mit Zügen, Bussen und Straßenbahnen im gesamten Verbundgebiet.

Eine Fahrt im Zug von Sömmerda nach Erfurt Hauptbahnhof kostet aktuell 5,45 Euro (DB-Tarif mit reduzierter Mehrwertsteuer) und beinhaltet lediglich die Nutzung der Bahn. Ab 13. Dezember kosten Tickets für die Verbindung 6 Euro (VMT-Tarif) und erlauben zusätzlich, in Erfurt Stadtbahn oder Bus zu nutzen.