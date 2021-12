Sömmerda: Mit Saltos und Sprüngen die Welt erobern

Die aus Kabul stammenden Parkour-Kletterer Shahirullah Ahmadi (links) und Ali-Joma Amiri trainieren in Sömmerda an den Uferterassen.

Sömmerda. Lesen Sie hier, wie in Sömmerda Jugendliche aus Kabul ihren außergewöhnlichen Sport etablieren wollen.

„Wir fühlten uns fast wie Helden. Sogar westliche Medien interessierten sich für uns. Es wurden Action-Videos gedreht und wir spielten plötzlich in einer Produktwerbung mit“, erinnert sich Ali-Joma Amiri.

Er ist einer der Parkourkletterer, die damals ihren Platz im Zusammenhalt einer Clique in einem vom Krieg geprägten Land zu finden suchten.

Die Jugendlichen bahnten sich zwischen Ruinen in der afghanischen Hauptstadt Kabul ihren ganz eigenen Weg durch den staubigen Alltag. Mit ihren waghalsigen Saltos und Sprüngen versuchten die Kids über die Schatten ihrer Vergangenheit zu springen. „Wir waren die Pioniere, die diesen kultigen Sport aus dem Westen in Afghanistan etablierten“, sagt Ali-Joma.

Parkour-Kletterer Ali-Joma Amiri und Shahirullah Ahmadi wollen ihren Sport in Sömmerda etablieren. Foto: Jens König

Ali-Joma ist nun in Sömmerda gestrandet. Gemeinsam mit seinem Freund Shahirullah Ahmadi, den er vor sechs Jahren in einer Erstaufnahme-Einrichtung in München kennengelernt hat. Wie für viele andere junge Afghaninnen und Afghanen ist die Aussicht auf eine bessere Zukunft auch für die beiden damals Sechzehnjährigen alles andere als rosig. Sie verließen als unbegleitete Jugendliche ihre Familien und Freunde, ließen im Jahr 2015 ihre Heimat hinter sich. Eine sich immer weiter manifestierende Ausweglosigkeit trieb die Beiden an, alles, was sie in Kabul lieben, auf einer drei Monate währenden Odyssee über Afghanistan, Pakistan, Iran, Türkei und Österreich zu verlassen. „Nun herrschen in Afghanistan wieder die Taliban, viele Menschen sind in Lebensgefahr. Armut und Elend sind noch größer geworden“, beklagt Shahirullah.

Die beiden jungen Männer sind mittlerweile 22 Jahre alt und leben in Sömmerda. Per Video würden sie, wenn es die Internetverbindung zulasse, regelmäßigen Kontakt zu ihren Familien halten. „Meine Eltern fehlen mir sehr“, beklagt Shahirullah Ahmadi.

Ali-Joma muss oft an seine Heimat denken. Bruder Esag will auch nach Deutschland kommen. Die Chancen dafür stehen schlecht. Ali-Joma habe seine Angehörigen noch in Kabul. Mutter, Vater, Schwester und zwei Brüder leben dort mehr recht als schlecht. „Heute sind die Grenzen überall dicht“, sagt er.

Arbeit gibt es nur über Leihfirmen

Die beiden Jugendlichen haben in Sömmerda mittlerweile schon gut Deutsch gelernt, ein Berufsvorbereitungsjahr (BVJS) absolviert und eine Sprachförderung für Jugendliche nicht deutscher Herkunftssprache erhalten. Allerdings würde der fehlende Realschulabschluss hinderlich sein und gegen die angestrebte weiterführende Berufsausbildung sprechen, bedauern Ali-Joma und Shahirullah Ahmadi, die ihre Arbeit nur über Leihfirmen vermittelt bekämen. Ali-Joma arbeitet jetzt als Lagerlogistiker. Shahirullah Ahmadi habe eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker absolviert, würde aber seit zwei Jahren als Bodenleger in Leiharbeit beschäftigt sein. Weil die beiden jungen Leute bereits auf elf Jahre Erfahrung zurückblicken können und in ihrem Heimatland schon passionierte Parkour-Kletterer waren, wollen sie in Sömmerda unbedingt damit weitermachen.

„Wir würden hier auch gerne eine solche Szene etablieren“, wünscht sich Ali. Es wäre toll, wenn sich viele Jugendliche für diesen Sport interessieren würden. Allerdings sähe es damit in der Kreisstadt verständlicherweise noch schlecht aus. Für ein regelmäßiges Training bräuchte es zwingend einen Zugang zu einer Turnhalle, die wir neben anderen Vereinen mit benutzen können. Die nächste Gelegenheit wäre für uns in Erfurt. „Das bekommen wir mit der Arbeit nicht hin“, bedauert Shahirullah.

Die jungen Kletterer suchen Mitstreiter für ihre urbane Bewegungskunst. Mädchen - das betonen die Beiden - seien ausdrücklich willkommen bei diesem Sport. „Die waren auch in Kabul dabei“, sagt Ali.