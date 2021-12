Sömmerda: Mutprobe oder einfach nur Dummheit?

Das Tor zum Friedhof Sömmerda stand in letzter Zeit mehrfach auch noch 22 Uhr offen.

Sömmerda. Pietätlos: Auf dem Sömmerdaer Friedhof wird immer wieder Grabschmuck gestohlen. Leisteten offene Tore dem Vorschub?

Ausgerechnet am Todestag ihrer Mutter musste Babett Müller am Grab auf dem Sömmerdaer Friedhof feststellen, dass die kurz zuvor winterlich dekorierte Laterne samt Kerze gestohlen worden war. Leider kein Einzelfall. Von mehreren Gräbern wurden in jüngster Zeit Dekorationsartikel entwendet. Selbst vor Kindergräbern machen die Diebe nicht Halt.

„Eine Kollegin erzählte mir, dass das Friedhofstor mehrfach noch 22 Uhr offen stand. Ob es da einen Zusammenhang gibt“, fragt sich die Sömmerdaerin. Denn eigentlich werden ab November die beiden Haupteingänge 17 Uhr abgeschlossen. Nur das Drehkreuz am Garagenkomplex Kollwitz-Straße gewährt ganztägig Zu- und Austritt. Unsere Zeitung gab die Anfrage, wie die Friedhofsöffnung geregelt ist, an die Stadtverwaltung weiter.

Sowohl das Haupttor des städtischen Friedhofs an der Kölledaer Straße als auch der Eingang vom Parkplatz aus sollen, so ist es seitens der Verwaltung mit dafür beauftragten Personen geregelt, regelmäßig morgens auf- und am Abend abgeschlossen werden, heißt es aus dem Rathaus. Jetzt im Winterhalbjahr bleibe der Friedhof täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Stadtverwaltung sei bis zur Zeitungsanfrage nicht bekannt gewesen, dass dort kürzlich nachts Tore teilweise offen gestanden haben sollen. Sie werde dem von der Bürgerin angesprochenen Problem nachgehen und klären, wo die Ursache liegt. Gleichzeitig bittet die Stadtverwaltung, sich bei Problemen den Friedhof betreffend – etwa auch gestohlenem Grabschmuck – direkt mit der zuständigen Mitarbeiterin für die Friedhofsverwaltung, Telefon 03634/350 222, in Verbindung zu setzen, damit eine zügige Klärung erfolgen kann.

Auch Vandalismus gab es jüngst. Ende Oktober etwa beschädigten Unbekannte auf dem Friedhof eine Statue stark. Sie brachen der Marmorfigur einen Arm, Finger und ein angebrachtes Steinkreuz ab. Schaden: mehr als 10.000 Euro.