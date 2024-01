Sömmerda richtet mehrere Halteverbote ein

Kraftfahrer müssen Mitte Januar in der Kreisstadt Verkehrseinschränkungen beachten.

Das Bau- und Umweltamt der Stadtverwaltung Sömmerda kündigt für den Monat Januar mehrere temporäre Halteverbote in der Kreisstadt an, die von der Abteilung Grünanlagen benannt wurden. Die Verkehrseinschränkungen seien aufgrund von Baumpflege- und Baumfällmaßnahmen sowie Parkflächenreinigung und Rodungsarbeiten nötig, heißt es.

So bestehen am 15. Januar absolute Halteverbote auf dem öffentlichen Parkplatz in der Straße der Einheit (Giebelseite der Turnhalle) sowie auf den Längsstellparkplätzen in der Straße Am Kraftwerk. Am 16. Januar ist ein absolutes Halteverbot an der Karl-Marx-Straße vor den Grundstücken 2-6 zu beachten.

Auch am 17. und 18. Januar werden Arbeiten ausgeführt, weshalb ein absolutes Halteverbot in der Wenigensömmerschen Straße auf den Parkplätzen vor den Grundstücken 7-10 eingerichtet werden müsse.