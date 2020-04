Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sömmerda sagt das Stadtfest ab

Nun sagt die Kreisstadt auch das Stadtfest für dieses Jahr ab. Angesichts der aktuellen Entwicklungslage aufgrund Corona/Covid-19 und gehäuften Nachfragen von Akteuren und Ausstellern reagiere die Stadtverwaltung mit der Absage des Stadtfestes für das Jahr 2020, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Das traditionsreiche Fest, das im vergangenen Jahr aufgrund des Ende Juni in Sömmerda durchgeführten Thüringentages schon einmal ausgesetzt worden war, war ursprünglich für den 13. Juni dieses Jahres vorgesehen. Doch leider könne in der momentanen Situation keine adäquate und belastbare Planung für ein solches Fest vorgenommen werden, so die Begründung für die Absage.

Im Moment gehe die Stadtverwaltung Sömmerda, Abteilung Kultur, noch davon aus, dass zumindest die städtischen Veranstaltungen, die für den September geplant sind, durchgeführt werden können. Am 11. und 12. September 2020 soll die Aktion „Heimat shoppen“ in der Innenstadt zum Einkaufen in den regionalen Geschäften vor der Haustür motivieren, Sömmerda möchte sich zum vierten Mal an diesen Aktionstagen beteiligen. Am 12. September soll in der Kreisstadt der Bauernmarkt inklusive traditionellem Ernteumzug stattfinden.