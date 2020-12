Sömmerda schließt Rathaus, Bibliothek, Tourist-Information

Sömmerda. Die für Donnerstag geplante Stadtratssitzung ist abgesagt. Am Dienstag fällt eine Entscheidung zur Notbetreuung in Kindergärten.

Der Landkreis bereitet sich auf den harten Lockdown vor. Auch in der Kreisstadt wurden die Eltern am Montag darüber informiert, dass die Kindergärten ab Mittwoch geschlossen sind und nur noch eine Notbetreuung angeboten wird. Die Eltern sind gebeten anzuzeigen, wenn sie selbst keine anderweitige Betreuung sicherstellen und die Notbetreuung in Anspruch nehmen möchten, sagte Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) im Gespräch mit der Thüringer Allgemeine. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog