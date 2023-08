Sömmerda: Schulweg üben statt Elterntaxi

Landkreis. Tipps vorm Schulstart gibt die Verkehrswacht.

Am 19. August sind in Thüringen die Schuleinführungen. Deutschlandweit treten erneut weit über 700.000 Kinder erstmals den Weg ins Klassenzimmer an. Vor Unterrichtsbeginn spielten sich dann vor Grundschulen chaotische Szenen ab, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen, warnt die Deutsche Verkehrswacht. Verstopfte Straßen, Zeitdruck und Hektik führten nicht selten zu Unachtsamkeit und aggressivem Verhalten; wild geparkte Autos versperrten Gehwege und Sichtachsen.

Die Deutsche Verkehrswacht (DVW) empfiehlt, Kindern den Schulweg zu Fuß und je nach örtlicher Situation bald auch allein zurücklegen zu lassen. Nach einem intensiven Schulwegtraining mit den Eltern könnten sie das in vielen Fällen schon ab der ersten Klasse. So eigneten sie sich wichtige Kompetenzen für die sichere Verkehrsteilnahme an, sammelten wertvolle Erfahrungen und gingen durch die Bewegung wach und fit in den Unterricht. DVW-Präsident Kurt Bodewig: „Elterntaxis schaden mehr als sie helfen. Werden Kinder mit dem Auto überall hingefahren, hemmt das ihre Entwicklung. Außerdem gefährden die vielen Fahrzeuge andere Schüler. Mit einem Schulwegtraining können Eltern Eigenständigkeit und Sicherheit in den mobilen Alltag ihrer Kinder geben.“