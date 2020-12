Sömmerda: Spende für bedürftige Familien

Die Bibliothek und ihr Förderverein riefen vor einem Jahr die Sömmerdaer dazu auf, ausrangierte Weihnachtsbaumkugeln nicht in den Müll zu werfen, sondern im Dreyse-Haus als Spende abzugeben. Durch den Verkauf dieses gespendeten Weihnachtsschmucks kamen 190 Euro zusammen. Die stellvertretende Bibliotheksleiterin Beatrice Fischer übergibt im Dreyse-Haus das Geld an Eileen Schindler, Leiterin der Regionalstelle Mittelthüringen des Vereins Talisa. Kindern aus Familien, die in schwierigen oder sozial benachteiligten Verhältnissen leben, will Talisa Weihnachtswünsche im Wert von je 25 Euro erfüllen. Die Geschenke sollen noch rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum liegen.