Sömmerda: Sprachbarriere spielt überhaupt keine Rolle

Lea Leifer, Nastasja Rink, Julia Singer und Joanna Pisching macht das gemeinsame Arbeiten sichtlich Spaß. Beide Erstgenannte sind IBKM-Mitarbeiterinnen in Sömmerda, Julia von der Berufsschule Heldrungen ist Praktikantin und Joanna aus Wroclaw im Programm „Europractice for Occupational Therapists“ zu Gast. Gemeinsam mit Julia bildet sie ein sogenanntes Tandem. Das Projekt ist ein gemeinsames von IBKM Praxismanagement GmbH, Angel Kanchev University of Ruse, Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, IMC Fachhochschule Krems GmbH sowie der IBKM Praxismanagement GmbH. Die Partner konzentrieren sich dabei auf die praktischen Ausbildung. Im Ländervergleich fehlen da bisher noch einheitliche Regelungen. Eine Vergleichsstudie soll nun bis zum 31. März 2021 eine gemeinsame Ausbildungsgrundlage für die praktische Ausbildung von Ergotherapeuten entwickeln und den Weg für einen anerkannten Austausch von Schülern und Studenten ebnen. Berufliche Erwerbsbiografien könnten so innerhalb der europäischen Union befördert werden. Am 24. Februar 2020 starteten in den Praxen der IBKM Praxismanagement GmbH Tandem-Praktika. Die dabei gesammelten Erfahrungen und Ergebnisse fließen in ein Praxis-Curriculum ein. Lea Leifer ist begeistert: „Anfangs hatte ich ein paar Bedenken, wegen der Sprachbarrieren, aber die spielen keine Rolle. Jetzt haben wir uns reingefuchst. Das ist eine schöne Sache!“

Gefördert wird das Vorhaben durch das Programm Erasmus+ der Europäischen Union.