Sömmerda: Sternsinger ziehen nicht von Haus zu Haus

Pfarrer Rudolf Knopp feiert Heiligen Messen und Festhochamt in der Kirche „Sankt Franziskus“ in Sömmerda. (Archiv-Foto)

Unter Beachtung der derzeit gültigen Hygienebestimmungen wird die katholische Pfarrei „St. Franziskus von Assisi“ Sömmerda die Heiligen Messen zum Jahreswechsel feiern.

Wie Pfarrer Rudolf Knopp im Gespräch mit der Thüringer Allgemeine sagte, findet eine solche am 31. Dezember um 17 Uhr in der Sömmerdaer Franziskuskirche statt. Die Andacht werde Kaplan Johannes Kienemund halten. Am Neujahrstag wird Rudolf Knopp dann um 17 Uhr in der Franziskuskirche in Sömmerda das Festhochamt feiern.

Zu beiden Veranstaltungen waren die Gläubigen wie auch schon zu Weihnachten gebeten, sich zuvor anzumelden. Es gebe aber auch noch für Kurzentschlossene Plätze, bis die derzeit mögliche Höchstzahl von 50 Besuchern in der Kirche erreicht sei, so der Pfarrer.

Sternsinger bekommen ihren Auftritt am 3. Januar

Die Aussendung der Sternsinger soll dann am 3. Januar während des Gottesdienstes in der Sömmerdaer Franziskuskirche erfolgen, kündigt Rudolf Knopp an. Wie in den Jahren zuvor würden die mit der Aktion verbundenen Attribute gesegnet, allerdings werde man diesmal nicht von Haus zu Haus gehen.

Das Beispielland der Aktion Dreikönigssingen 2021 ist die Ukraine. Die Sternsingeraktion nimmt die Kinder in den Blick, die dort lange von ihren Eltern getrennt sind, weil diese im Ausland arbeiten.