Waidprinzessin Eileen I. hält hier nicht etwa Hof: Sie liest als Prominente in der Kita Frohsinn Geschichten aus „Kleines Volk aus Wald und Wiese" vor.

Sömmerda. Nachfolgerin für Eileen I. – blaues Blut auf Zeit und blaues Kleid für besondere Anlässe stehen in Aussicht.

Sömmerda sucht eine neue Waidprinzessin

Für Sömmerdas Waidprinzessin Eileen I. geht die Amtszeit zu Ende. In den vergangenen gut drei Jahren hat sie Sömmerda zu vielen städtischen Veranstaltungen, bei Veranstaltungen in den Ortsteilen, im gesamten Landkreis und darüber hinaus bis hin zur Grünen Woche in Berlin repräsentiert.

Die Stadt dankt Eileen Schindler noch einmal für ihren Einsatz und die vielen schönen Auftritte bei städtischen und überregionalen Anlässen. Dritte Würden- und Krönchenträgerin gesucht Nach Daniela I. und Eileen I. sucht die Stadt nun die Dritte im Bunde, die in dem schönen Amt als Waidprinzessin Sömmerda mit seinen Ortsteilen vertreten möchte. Für die nächste Amtszeit von zwei Jahren wird eine Nachfolgerin für Eileen I. gesucht, die folgende Voraussetzungen erfüllen sollte:

wohnhaft in der Stadt Sömmerda oder einem Ortsteil

Kenntnis über die Stadtgeschichte und die Geschichte um den Waid (dabei wird die Stadt gern behilflich sein)

Alter: 18 bis 35 Jahre

die Bereitschaft, Sömmerda zu ausgewählten Veranstaltungen würdig zu repräsentieren (Stadtfest, Neujahrskonzert, Bauernmarkt etc.)

Jury entscheidet, wer zum Stadtfest gekrönt wird Das Festkleid inklusive der Accessoires sowie eine Aufwandsentschädigung für Friseur und Fahrtgeld werden von der Stadt Sömmerda zur Verfügung gestellt. Die Auswahl erfolgt durch eine Jury aus Vertretern der Rohrborner Dorfgemeinschaft e. V., Bürgermeister Ralf Hauboldt und der Abteilung Kultur. Die Krönung der neuen Waidprinzessin erfolgt im Rahmen des Sömmerdaer Stadtfestes im Juni, welches in diesem Jahr unter dem Motto „Sommer, Sonne, Sömmerda!“ steht. Der erste offizielle Auftritt wird dann das Rohrborner Waidmühlenfest im August 2020 sein. Bewerbungen können bis zum 15. Mai 2020 an die Stadt Sömmerda, Abteilung Kultur, Marktplatz 3-4 gerichtet werden. Bewerbungen werden auch per E-Mail an d.john@stadtsoemmerda.de entgegengenommen. Für Fragen zur Bewerbung steht ein Ansprechpartner unter Telefon 03634-350 242 zur Verfügung.