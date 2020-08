Sömmerda/Kölleda. Die Wohnungsbaugenossenschaft investiert rund 7 Millionen Euro in ihr Objekt in der Poststraße 2.

Das Gebäude in der Poststraße 2 in Sömmerda, in dem sich bis Ende Juni die Agentur für Arbeit befand, soll in den kommenden beiden Jahren komplett umgestaltet werden. Die Wohnungsbaugenossenschaft Sömmerda/Thüringen eG (Wobag) investiert in das Objekt rund 7 Millionen Euro, bestätigte Vorstand Frank Richter.