Unbekannte stahlen am Wochenende in Leubingen zwei Metalltore. Wie die Polizei mitteilte, betraten die Diebe das Firmengelände und entfernten an den Toren die Sicherungsbolzen.

Im Anschluss daran bauten die Diebe ihre Beute ab und transportierten sie auf noch unbekannte Art und Weise. Die Tore hatten eine Größe von zwei mal zwei Metern. Es entstand ein Sachschaden von 6000 EUR.

