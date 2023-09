Sömmerda und Böblingen feiern 35 Jahre Städtepartnerschaft

Seit 1988 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Sömmerda und Böblingen. Ein Hinweisschild am Ortseingang von Sömmerda aus Richtung Schloßvippach zeigt die Partnerschaften mit Kėdainiai in Litauen und mit Böblingen und wirbt für Toleranz.

Sömmerda. Eine Delegation aus Thüringen reist am Montag zum Festakt am Tag der deutschen Einheit nach Baden-Württemberg.

Seit 35 Jahren pflegt die Stadt Sömmerda eine Städtepartnerschaft mit Böblingen, der Kreisstadt des Landkreises Böblingen in Baden-Württemberg mit gut 50.000 Einwohnern. Anlässlich des kleinen Jubiläums treffen sich Vertreter beider Kommunen am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, in Böblingen zu einem Festakt, informierte die Stadtverwaltung.

Vertreter von Sömmerda und Böblingen besuchen sich regelmäßig gegenseitig am Tag der Deutschen Einheit. In diesem Jahr gibt es mit dem 35-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft einen besonderen Anlass dafür. Böblingens Oberbürgermeister Stefan Belz hat eine Sömmerdaer Vertretung eingeladen, gemeinsam das „halbrunde“ Jubiläum zu begehen.

Unter Leitung von Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) begeben sich am 2. Oktober Hauptamtsleiter Christian Haase, Uta Kunze als Amtsleiterin Finanzen und Soziales, Christian Döring als Leiter des Eigenbetriebes Abwasser, Stadtratsvorsitzender Burkhard Zeidler, Susanne Kaselow als Leiterin der Stadt- und Kreismusikschule Sömmerda sowie Pressesprecherin Anett Hädrich auf die Fahrt Richtung Böblingen.

Abwechslungsreiches Programm und Eintrag ins Goldene Buch

Die Sömmerdaer erwartet laut Stadtverwaltung ein abwechslungsreiches Programm in der Partnerstadt. Dazu gehören unter anderem eine Stadtführung in Böblingen, bei der neue und fertiggestellte Bauprojekte vorgestellt werden, die Besichtigung des Böblinger Ortsteils Dagersheim sowie ein Konzert und ein Rundgang im Gebäude der Musikschule der Stadt, die in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiert.

Im Alten Rathaus Böblingens gibt es am Tag der deutschen Einheit den Festakt anlässlich des 35-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft. Dabei werden sich die Gäste aus Sömmerda auch ins Goldene Buch der Stadt Böblingen eintragen.

Während ein Teil der kleinen Delegation am 4. Oktober die Rückreise nach Sömmerda antritt, nehmen Bürgermeister, Amtsleiterin sowie Stadtratsvorsitzender am Abend desselben Tages als Zuhörer an der Gemeinderatssitzung Böblingen teil. Dabei handelt es sich um die erste Sitzung dieses Gremiums nach der Sommerpause, die Sommerferien in Baden-Württemberg endeten erst am 9. September.