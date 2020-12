Sömmerda: Viele Gespräche über die Einsamkeit

Auch in der Petrikirche in Sömmerda fielen Andachten aus

Nach einem recht stillen Weihnachtsfest mit vielen persönlichen Gesprächen bereitet sich die Evangelische Regionalgemeinde Sömmerda auf den Jahreswechsel vor. Wie Pfarrerin Juliane Baumann auf Nachfrage sagte, finden alle Gottesdienste wie geplant und im Gemeindebrief veröffentlicht statt. Das heißt am 31. Dezember um 16.30 Uhr in Frohndorf und in Leubingen sowie um 18 Uhr in Tunzenhausen und in der Sömmerdaer Petrikirche.

Anders als in anderen Jahren ist das Abendmahl zu diesen Gottesdiensten allerdings nicht möglich, es werde eher eine stille Andacht sein. Das gleiche gelte für den Neujahrsgottesdienst. Er wird am 3. Januar in der Sömmerdaer Petrikirche ebenfalls in kleinerer Form als üblich gefeiert.

Die über die Weihnachtsfeiertage offenen Kirchen innerhalb der Evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda seien recht unterschiedlich frequentiert gewesen, zieht Juliane Baumann Resümee. Sie selbst sei in vier Kirchen gewesen, zu denen vorwiegend Familien gekommen seien. In und vor den Gotteshäusern habe es sehr viele Gespräche gegeben, das habe es bisher so noch nie gegeben. Man habe sich lange unterhalten, wie es dem anderen geht. "Das war eine interessante Erfahrung, wenngleich es natürlich auch schmerzlich war, dass es keine Christvespern geben konnte", so Juliane Baumann.

Über die Feiertage hatte die Regionalgemeinde auch das Angebot zu seelsorgerischer Betreuung geboten. Sie habe insbesondere mit älteren Menschen telefoniert und mit ihnen lange und teilweise traurige Gespräche am Telefon geführt, sagt die Pfarrerin. Immer wieder zur Sprache gekommen sei dabei die Einsamkeit der Menschen.