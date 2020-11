Sömmerda: Weihnachtskugeln für den guten Zweck

Das Team der Stadt- und Kreisbibliothek startet diese Woche eine Aktion für den guten Zweck. Die Weihnachtskugeln, die zu Jahresbeginn in der Bibliothek abgegeben wurden, können ab Montag erworben und direkt im Anschluss von den Käufern an den Weihnachtsbaum im Lesecafé im Dreyse-Haus gehängt werden, informierte die stellvertretende Bibliotheksleiterin Beatrice Fischer. Der anfangs fast nackte Baum werde so mehr und mehr geschmückt.

Damit wird eine Idee umgesetzt, die nach dem letzten Weihnachtsfest entstanden war. Die Bibliothek und ihr Förderverein hatten die Sömmerdaer dazu aufgerufen, ausrangierte Weihnachtsbaumkugeln nicht in den Müll zu werfen, sondern als Spende im Dreyse-Haus abzugeben. Zum nächsten Weihnachtsfest sollte es dann möglich sein, die von den Besitzern nicht mehr gewollten, aber dennoch gut erhaltenen und schönen Weihnachtskugeln käuflich zu erwerben. Der Erlös sollte für einen guten Zweck an eine lokale Organisation gespendet werden.

Dem Spendenaufruf folgten über einige Wochen hinweg zahlreiche Sömmerdaer und lieferten große, kleine, blaue, rote, glitzernde oder auch matte Weihnachtskugeln und anderen Baumschmuck bei den Mitarbeiterinnen der Stadt- und Kreisbibliothek ab, blickt Beatrice Fischer zurück. Da liebgewonnene Traditionsveranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt der Stadt Sömmerda oder auch der Kunstweihnachtsmarkt der Bibliothek in diesem Jahr corona-bedingt ausfallen mussten, bemühe sich nun die Bibliothek gemeinsam mit ihrem Förderverein mit dieser Aktion um ein kleines Weihnachtswunder in Sömmerda.

„Es können so viele Kugeln wie gewünscht gekauft werden, einen Festpreis gibt es nicht – jeder gibt, was er geben mag und entbehren kann“, beschreibt Beatrice Fischer das Prozedere. Der Erlös aus dem Verkauf wandert in eine extra Spendenkasse des Fördervereins. Dieser fördert mit dem eingenommenen Betrag eine ganz besondere Mission, erklärt die stellvertretende Bibliotheksleiterin. Der Verein Talisa, Regionalstelle Mittelthüringen möchte Kindern aus Familien, die in schwierigen oder sozial benachteiligten Verhältnissen leben, Weihnachtswünsche erfüllen und die Geschenke pünktlich unter den Weihnachtsbaum legen. Die schriftliche Bitte um Unterstützung dieses Anliegens erreichte auch die Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Weihnachtsbaumkugeln möchten Bibliothek und Förderverein zu der Aktion beitragen. Der Verkaufsstand dazu ist bis zum 21. Dezember in der Bibliothek im Dreyse-Haus geöffnet.