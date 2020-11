Sömmerda: Weihnachtssaison bei Tannen Wulf in vollem Gange

Für Bastian Wulf, den Geschäftsführer der Baumschule Tannen Wulf auf der Weißenburg, hat die Weihnachtssaison längst begonnen. Kein Tag vergeht, an dem nicht Schnittgrün für Gestecke oder Weihnachtsbäume gefällt und verladen werden. Sein Telefon steht nicht still. Durch die Corona-Bestimmungen muss er sich immer wieder auf neue Situationen einstellen, die oft nicht leicht zu verschmerzen sind.

So stellt Bastian Wulf nicht nur seit Jahren den Weihnachtsbaum auf dem Erfurter Domplatz auf, er sorgt auch für grünen Baumschmuck auf dem Weihnachtsmarkt und damit für die schöne Atmosphäre. An die 600 Dekorationsbäume werden dafür jedes Jahr in der Landeshauptstadt gebraucht.

Da die Stadt Erfurt den Weihnachtsmarkt dieses Jahr abgesagt hat, fällt dieser Auftrag flach. Nicht anders ist das mit anderen Städten, die sich coronabedingt ebenfalls zurückhalten. Bastian Wulf rechnet dadurch mit Einnahmeverlusten von 30.000 bis 40.000 Euro. „Natürlich schmerzt das. Doch existenzbedrohend ist das für mich Gott sei Dank nicht", sagt er.

Fichten sind für Sömmerdaals Weihnachtsbäume geplant

In den nächsten Tagen ist sein Terminkalender gut gefüllt. In zahlreichen Thüringer Städten wird er Weihnachtsbäume aufstellen. Den Anfang macht am 9. November Gera. Dann ist am 11. November der Baum für Erfurts Domplatz an der Reihe. Geschlagen wird der am 10. November in Heiligenstadt. Es handelt sich um eine 10 Meter hohe Rotfichte, die dem Baumexperten schon vor Jahren ins Auge gefallen war. „Sie steht auf einem Firmengelände. Vor etwa sechs Jahren hatten wir schon mal angefragt. Damals wollte man den Baum nicht hergeben“, erzählt er. Arbeiten an der Straße, bei der womöglich die Wurzeln der Rotfichte in Mitleidenschaft gezogen wurden, führten nun zum Umdenken. „Vor zwei Wochen hat sich das Unternehmen gemeldet. Dann haben wir noch einmal mit Vertretern der Stadt den Baum in Augenschein genommen und beschlossen: Der wird's“, erzählt Wulf.

Weiter geht es am 13. November in Weimar. Dort will der Sömmerdaer den Goetheplatz mit einem Weihnachtsbaum schmücken. Am 16. November werden Sömmerdas Weihnachtsbäume aufgestellt. Aller Voraussicht nach soll den Platz vor dem Rathaus eine Fichte schmücken. Ebenfalls eine Fichte erhält der Böblinger Platz.

Bastian Wulf (l.) hilft Maik Müller (r.) beim Aufladen des Schnittgrüns. Müller hat sich für seine Blumenläden eingedeckt. Foto: Annett Kletzke

Unterdessen ist in der Baumschule die Schnittgrünsaison in vollem Gange. Christine Wulf bindet und dekoriert seit vielen Jahren Gestecke, die als Grabschmuck dienen und jetzt im November hoch im Kurs stehen. „Das Grün ist frisch geschnitten. Das wissen die Leute zu schätzen und kommen gern", sagt Bastian Wulf.

Noch ist in der Baumschule die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen gering. Das wird sich in den nächsten Wochen ändern. Bäume können auf der Weißenburg frisch geschnitten gekauft werden. Natürlich könne auch selbst „geschlagen“ werden. Auch in diesem Jahr besteht die Möglichkeit, Weihnachtsbäume über einen Onlineshop zu erwerben. „Das ist in den letzten Jahren gut angenommen worden. Es gab keine Reklamationen. Ich habe auch nur schöne Bäume ausgesucht", sagt er mit einem Lächeln auf den Lippen.

Wenig Hoffnung hat der Unternehmer, dass der traditionelle Weihnachtsmarkt, immer am 4. Advent, auf der Weißenburg stattfinden kann. Abwarten will er, ob sich die Corona-Bestimmungen im Dezember noch einmal ändern.