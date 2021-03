Sömmerda: Wochenmarkt wird vorverlegt

Sömmerda. Wegen des Feiertages werden die Waren in der Innenstadt und auf dem Böblinger Platz statt Freitag in dieser Woche schon Mittwoch angeboten.

Die Deutsche Marktgilde hat für die Osterwoche abweichende Regelungen zum Wochenmarkt in der Kreisstadt getroffen. Wichtigste Änderung: Der Markt vom Karfreitag wird auf Mittwoch vorverlegt.

Am Gründonnerstag, dem 1. April, und am Ostersamstag, dem 3. April, findet der Wochenmarkt wie gewohnt in der Sömmerdaer Innenstadt und auf dem Böblinger Platz statt, informierte die Stadtverwaltung. Gründonnerstag könne der Wochenmarkt an beiden Orten jeweils von 8 bis 15 Uhr besucht werden, gibt sie die Festlegung der Deutschen Marktgilde weiter. Ostersamstag empfangen die Händler des Wochenmarktes auf dem Böblinger Platz die Kunden den Angaben zufolge in der Zeit von 8 bis 13 Uhr.

Der traditionelle Freitag-Wochenmarkt wird aufgrund des Feiertages sowohl für den Standort Innenstadt als auch für den Böblinger Platz auf Mittwoch, den 31. März vorverlegt. Geöffnet ist der Wochenmarkt dann von 8 bis 15 Uhr. Allerdings wird zu diesem Termin ein Angebot in geringerem Umfang als sonst üblich vorgehalten, so die Stadtverwaltung. An dem Mittwoch werden nur Frischehändler den Wochenmarkt mit ihren Waren bestücken.