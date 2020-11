Sömmerda: Zum Gedenken an Verstorbene

Nächste Woche ist Totensonntag, der letzte Sonntag vor dem ersten Advent ist der Gedenktag für die Verstorbenen. Deshalb bieten, seit einer Woche vor Allerheiligen, Gärtner und Floristen auf dem Wochenmarkt in Sömmerda fantasievoll dekorierten Grabschmuck an. Florale Kunstwerke wie dieses Hochgesteck aus den Zweigen der Nobilistanne sind zur Zeit der Renner an Karina Krauses Stand. Gleich nach dem Ewigkeitssonntag will sich Krause auf die floralen Wünsche ihrer Kunden für die Adventszeit vorbereiten.