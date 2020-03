Sömmerdaer Angeklagter vor Landgericht

Ein riskantes Überholmanöver vor fast drei Jahren auf der B 4 bei Westerengel beschäftigt immer noch die Justiz. Bei dem schweren Verkehrsunfall kurz vor 23 Uhr wurden vier Personen schwer verletzt. Unverletzt blieb nur der Lastwagenfahrer aus Tschechien, dessen Laster trotz durchgestrichener Linie überholt wurde. Im Gegenverkehr befand sich eine Familie aus dem Kyffhäuserkreis: Ein 47-Jähriger, seine 44-jährige Beifahrerin und ein 8-Jähriger wurden schwer verletzt. Sie waren fast zu Hause, als es zu dem Zusammenprall kam.

Ihr Auto wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes aufs Feld katapultiert und alle Insassen wurden hinaus geschleudert. Gut ein Jahr nach dem Unfall verhandelte das Amtsgericht Sondershausen und verurteilte den damals noch 23-Jährigen aus dem Kreis Sömmerda zu 85 Tagessätzen à 15 Euro und drei Monaten Fahrverbot.

Die milde Strafe ist laut Amtsgericht nur deshalb ausgesprochen worden, um dem Auszubildenden die Zukunft nicht zu verbauen. Gegen einen bereits im Frühjahr 2018 ergangenen Strafbefehl von 75 Tagessätzen hatte er Einspruch eingelegt, weil er einen Freispruch wollte.

Das alles kam im Berufungsprozess vor dem Landgericht Mühlhausen zur Sprache. Dort beklagte sich der mittlerweile 25-Jährige im letzten Wort über die lange Verfahrensdauer, über den Staatsanwalt, die Polizei und die Justiz im Allgemeinen. „Es ist schwer für alle, ich bin traurig, dass so schlecht ermittelt wurde.“ Ein Wort der Entschuldigung ist im zweitägigen Prozess nicht über seine Lippen gekommen. Sein Verteidiger hat dem Anschein nach versucht zu vermitteln; seinen Mandanten aber wohl nicht wirklich erreicht.

Nach der Urteilsverkündigung hatte der Verurteilte auch versucht, erstmals mit dem schwer verletzten Familienvater Kontakt aufzunehmen. Der lehnte es aber ab, überhaupt mit dem Angeklagten zu sprechen – nach zweieinhalb Jahren könne er das nicht mehr.

Der Verurteilte wird das milde Urteil nicht akzeptieren, weil er die Fahrerlaubnis für seine Ausbildung braucht. Richter Krämer und Staatsanwalt Jochen Bachert hatten im Prozessverlauf mehrmals angeregt, die Berufung zurückzunehmen und ein Zeichen zu setzen. Irgendwann wurde die Berufung aufs Strafmaß beschränkt, was eigentlich sinnlos war, weil die verhängten drei Monate Sperrfrist das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß ist.

Der bisher nicht vorbestrafte Azubi war auch schwer verletzt und kämpft bis heute ebenfalls mit den Folgen des Unfalls, bei dem vier Menschen hätten sterben können.

„Die psychischen Schäden sind enorm“, heißt es im Urteil. Besonders der damals achtjährige Sohn der Familie leidet bis heute darunter, hat Verlustängste, schläft schlecht. „Auch wenn Sie das nicht beabsichtigt haben, sind die Folgen erheblich“, so der Vorsitzende Richter Michael Krämer. Die Justiz habe ihren Job gemacht, reagierte er im Urteil auf die Kritik des Angeklagten in dessen Schlusswort. Dabei seien auch Fehler vorgekommen aber ohne Einfluss aufs Verfahren.

Der Strafbefehl vom Frühjahr 2018 sei ohne Verzögerung erlassen worden. Weil er ihn nicht akzeptiert habe, kam es zum Prozess. Wenn die Staatsanwaltschaft nach dem Sondershäuser Urteil vom Oktober 2018 ebenfalls in Berufung gegangen wäre, hätte die Strafe auch höher ausfallen können. So aber gilt ein Verschlechterungsverbot für den Angeklagten.

Der will keinerlei Erinnerungen an den Unfall haben. Er hat ein privates Gutachten in Auftrag gegeben, das ihn entlasten sollte. Dieser Gutachter korrigierte aber im Zeugenstand einige seiner Feststellungen. Auch dessen Kosten von rund 5000 Euro muss der Angeklagte zahlen. Ungeklärt sind auch bisher die Schmerzensgeldansprüche – möglicherweise gibt es auch da weitere Verfahren. Die Tochter der geschädigten Familie hatte kurz nach dem Unfall die beteiligte Spedition ermittelt. Richter Michael Krämer suchte den Fahrer und sprach mit dessen Chef in Österreich, damit der seinen Mitarbeiter zur Reise nach Mühlhausen bewegt.

Die erste Unfallversion des Angeklagten beschrieb einen stehenden Lastwagen, der umfahren worden sein soll. Doch der Unfall war laut Dekra-Gutachten ganz anders. An einer sehr unübersichtlichen Stelle, wo man auch den Gegenverkehr nicht sieht, hat der spätere Angeklagte zum Überholen angesetzt. Deshalb gibt es dort eine doppelt-durchgezogene Linie.