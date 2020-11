Ganz ohne Star-Allüren solle der fertiggestellte zweite Bauabschnitt am Sömmerdaer Anger am Donnerstag eröffnet werden, sagte Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) in seiner Ansprache. Dabei hätte es durchaus Grund zum Feiern gegeben: Sechs Wochen früher als geplant wurde die Baustelle in der Altstadt fertig.

Nachdem 2018 der erste Bauabschnitt am nördlichen Anger im Rahmen des Altstadtsanierungskonzeptes realisiert wurde, folgte ab Mai dieses Jahres der zweite Bauabschnitt, der den süd-, west- und östlichen Teil des Angers umfasste. Für insgesamt 1,43 Millionen Euro für beide Bauabschnitte wurden unter anderem Trinkwasserleitungen, ein Ersatzneubau des Kanals, eine neue Asphaltfahrbahn, ein Parkstreifen und barrierefreie Bushaltestellen mit einem neuen Wartehäuschen gebaut. „Es ist nicht viel falsch gelaufen beim Bau“, sagte Ralf Hauboldt, das Vorhaben und die Planung hätten hervorragend funktioniert. Unter anderem auch deshalb, weil alle Aufträge für den zweiten Bauabschnitt an dieselbe Firma, Aust EKS Bau aus Schloßvippach, vergeben wurden. Auch die Kommunikation mit den Anwohnern am Anger habe gut funktioniert, so Hauboldt. Das bestätigte Anwohner Hans-Jürgen Obstfelder. Er sei trotzdem froh, dass die Baustelle nun fertig sei und die alten Häuser vom Fahren der schweren Baumaschinen nicht mehr durchgerüttelt würden. Um das Kopfsteinpflaster, das bei den Baumaßnahmen einer Asphaltstraße gewichen sei, tue es Hans-Jürgen Obstfelder aber leid. Auch Anwohner Daniel Thurm freute sich, dass der Baulärm nun zu Ende ist: „Die Straße ist schön geworden, der einzige Nachteil ist, dass es jetzt weniger Parkplätze gibt“, sagte er. Parkplätze gibt es am Anger nun nur noch auf einer Fahrbahnseite, ein Teil des Angers ist zur Einbahnstraße geworden. Ganz unprätentiös zerschnitten dann auch alle Beteiligten am Ende das rot-weiß gestreifte Flatterband, das extra in einem Beutel herbeigetragen wurde, um die Straße zu eröffnen, die ab sofort wieder für den Verkehr freigegeben ist.