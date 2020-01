Maria Ehrech ist Verkäuferin in der Süpke-Bäckereifiliale in der Weißenseer Straße in Sömmerda.

Landkreis. Die neue Bonpflicht betrifft vor allem Bäcker und Fleischer. In Fachgeschäften ist Bon schon immer obligatorisch.

Sömmerdaer Bäcker stellt Extra-Mülleimer für Kassenzettel auf

Mit Beginn des neuen Jahres gilt in Deutschland die Bonpflicht. Damit will der Staat verhindern, dass Ladenbetreiber bei den Umsätzen schummeln und damit Steuern unterschlagen. Seit dem 1. Januar sind Verkäufer verpflichtet, den Kassenbon auszudrucken und dem Kunden unaufgefordert vorzulegen. Ob dieser den Bon dann mitnehmen will, bleibt ihm allerdings selbst überlassen.

Am meisten betrifft die Bonpflicht die Bäcker und Fleischer. Dort nehmen Kunden nur selten den Kassenzettel mit. „Höchstens, wenn sie es abrechnen wollen oder müssen“, sagt der Orlishausener Bäckermeister Wolfgang Süpke. In jeder seiner 14 Filialen und auch in den beiden Verkaufswagen steht seit letzter Woche ein Extra-Mülleimer – für die zurückgelassenen Bons. Denn nur weil der Kassenzettel nun ausgedruckt werden muss, nehmen die Kunden ihn noch lange nicht mit, sagt Süpke.

Für den Bäckermeister hat die neue Regelung zwei Seiten. Das Gute: Niemand kann mehr an der Steuer vorbei wirtschaften. Das weniger Gute: Mit der Bonpflicht kommen nicht nur mehr Kosten auf die Unternehmer zu, auch der Umwelt tut das viele Thermopapier, aus dem die Bons bestehen, nicht gut. Die größeren Einkaufsmärkte tangiert die Bonpflicht weniger, wie die Leiterin des Edeka-Marktes in der Sömmerdaer Innenstadt, Kati Becker, sagt. „Bei uns wird der Bon immer automatisch ausgedruckt.“ Ob der Zettel mitgenommen wird, komme auf den Einkauf an. Bei größeren Einkäufen nehmen die Kunden den Zettel meistens mit, sagt Becker. Schon allein, um nachzurechnen. Beim Kauf von Kleinigkeiten winken aber viele ab: „Kassenzettel brauch ich nicht.“

Anders ist das in Fachgeschäften, sagt Andrea Brauer, Inhaberin des Kinderbekleidungsgeschäfts „Domino“ in Sömmerda. Dort komme der Kassenzettel ganz selbstverständlich mit in die Tüte. Das vermeidet Ärger, weil die Kunden eben nur mit Bon von ihrem Rückgaberecht Gebrauch machen können.

In solchen Fällen ist der obligatorische Bon sinnvoll, findet Brauer. „Beim Brötchenkauf finde ich das übertrieben. Das ist Verschwendung“, sagt sie.