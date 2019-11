Sömmerdaer Busunternehmen mit neuer Niederlassung

Vor allem kurze Wege verspricht sich Wolfgang Kunz, Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft (VWG) des ÖPNV Sömmerda mbH, von der neuen Niederlassung in Rastenberg. Das Unternehmen hat den ehemaligen Betriebshof der Firma Fischer am Carl-Zeiss-Ring übernommen. Laut Kunz habe die Rastenberger Firma die Geschäfte aus wirtschaftlichen Überlegungen eingestellt. Bislang trat das Unternehmen als Nachunternehmer der VWG auf und übernahm damit Leistungen in deren Auftrag. Nun führt die VWG die Leistungen selbst aus. In ihr Eigentum ging dabei nicht nur das Grundstück über. Auch drei Busse kamen hinzu.

Gute Bedingungen im Betriebshof „Mit der Rastenberger Niederlassung können wir das östliche Territorium abdecken. Lange Anfahrtswege fallen weg“, sagt Wolfgang Kunz. Das Gebäude des ehemaligen Betriebshofes biete gute Bedingungen. Neben ausreichend Platz für die Busse, gebe es Sozial- und Sanitärräume. Die Kosten für den Umbau bezeichnet er als „unwesentlich“. Ab der nächsten Woche sollen auch entsprechende Schilder auf die Niederlassung hinweisen. Gerüstet sei das Unternehmen mit Personal. „Wir haben extra spanische und deutsche Fahrer daraufhin eingestellt. Zwei weitere Fahrer befinden sich in Umschulung und im Januar kommen noch zwei Fahrer hinzu“, erklärt er. Damit verfügt die VWG über eine Flotte von insgesamt 44 Bussen. Drei neue Busse im neuen Jahr Froh ist der Geschäftsführer, im neuen Jahr drei neue Busse in Betrieb nehmen zu können. Anträge für Fördermittel hatte das Unternehmen beim Land gestellt. Zwei waren Anfang des Jahres bewilligt worden. Im August habe das Land auch grünes Licht für den dritten Bus gegeben. Damit fließt für alle drei Busse eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 210.000 Euro, ist Kunz dankbar. Ohne Fördermittel wäre der Kauf nicht möglich. Die Anschaffungskosten liegen zwischen 205.000 und 250.000 Euro pro Bus. Wie er sagt, handelt es sich um 12 Meter lange, voll klimatisierte, absenkbare und niederflurige Busse. Laut Wolfgang Kunz wurde der Auftrag europaweit ausgeschrieben. Wie er weiß, gibt es Herstellerprobleme. „Wir warten drauf. Spätestens im Februar, März 2020 sollen die Busse im Landkreis zum Einsatz kommen.“ Ältere Fahrzeuge sollen dann in den Reservebetrieb übergehen. Bereits 2018 waren zwei neue Niederflurbusse in Betrieb genommen worden.