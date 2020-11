Sömmerdaer Feuerwehr füllt 300 Stiefel für den Nikolaus

Die Augen leuchteten, obwohl die Stiefel in den Händen der Kinder noch leer waren. Doch schon der Gang oder die Fahrt mit Mama, Papa oder Oma zur Feuerwache, wo das geputzte Schuhwerk von Donnerstag bis Samstag für den Nikolaus abgegeben werden konnte, empfanden viele als spannende Sache. Und beim Blick durch die Tore, hinter denen der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Sömmerda zu sehen ist, blieb bei einigen Steppkes glatt der Mund offen stehen.

Die gemeinsame Aktion des Sömmerdaer Feuerwehrvereins und der Stadtverwaltung Sömmerda, die Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren aus der Stadt Sömmerda und den Ortsteilen zur Stiefelabgabe einluden, fand große Resonanz. Knapp 300 Exemplare zählten die Feuerwehrleute am Ende, berichtet Daniel Voigt, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Sömmerda. Da haben die fleißigen Helfer des Nikolauses gut zu tun beim Befüllen der Schuhe.

Dass der Inhalt für so viele Stiefel nicht reichen könnte, darum sorgt sich Daniel Voigt allerdings nicht. Im Gegenteil, er hätte sogar noch einen etwas größeren Ansturm erwartet. So könne man das Schuhwerk nun ordentlich bestücken.

Süßigkeiten, Obst und kleine Überraschungen werden in die mit Namen und Anschrift versehene Fußbekleidung gelegt und am 5. Dezember zu den Kindern nach Hause gebracht. Damit dies möglich ist, spendet ein Teil der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sömmerda die Aufwandsentschädigung für Einsätze. Und auch andere unterstützen die Aktion. Jörg Fackelmann zum Beispiel spendiert Schokolade und Mandarinen.

Dass die Feuerwehr in diesem Jahr dem Nikolaus hilft – als Ersatz für das corona-bedingt ausgefallene traditionelle Zuckertütenfest für die Schulanfänger –, finden viele Eltern richtig toll. Antje Müller kam mit ihrem Sohn Carl zur Feuerwache. Sie zeigte sich begeistert darüber, dass die Wehrleute in dieser schweren Zeit den Kindern eine Freude machen. Und Carl wird am 5. Dezember ganz sicher glücklich sein, wenn das Feuerwehrauto vorfährt und ein Feuerwehrmann (oder eine-frau) ihm seinen gefüllten Stiefel überreicht. Schließlich ist der Dreijährige großer Fan der Figur Feuerwehrmann Sam.

Auch Emily ist gespannt, was in ihrem Stiefel zu finden sein wird. Die Fünfjährige, die von Papa Patrick Heinrich zur Feuerwache begleitet wurde, will sich da gern überraschen lassen. An den Weihnachtsmann hat sie aber einen ganz konkreten Wunsch: Ein großes Puppenhaus, in das Anna und Elsa aus dem Film „Eiskönigin“ passen, möge er bitte bringen.

Die Einsatzkräfte selbst müssen in diesem Jahr corona-bedingt auf die traditionelle Weihnachtsfeier verzichten. Sehr gefreut aber haben sie sich über kleine Präsente, die einige Kinder ihnen bei der Stiefelabgabe überreichten. Besonders die selbst gemalten Bilder empfanden sie als tolle Geste, sagt Daniel Voigt.