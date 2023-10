Sömmerdaer Gebäude von Polizisten umstellt: Polizeihubschrauber im Einsatz

Sömmerda. In Sömmerda wurde das Gebäude des Umweltdienstes in Sömmerda von Polizisten umstellt. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

In Sömmerda wurden drei Täter auf frischer Tat gestellt. In den letzten Monaten waren wiederholt Unbekannte in den Umweltdienst Sömmerda eingebrochen. Am Freitagmorgen gegen 4.15 Uhr löste dort der Alarm aus.

Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. Das Gebäude wurde umstellt und von der Polizei durchsucht. Drei einschlägig polizeibekannten Männer im Alter von 22 bis 28 Jahren konnten gestellt werden. Diese hatten sich unter einer Werkbank versteckt. Gegen das Trio wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.