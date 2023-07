Sömmerdaer Gesangslehrerin jetzt Mentorin für Gesundheit

Sömmerda. Ulrike Ewald-Schulz von der Musikschule „Wilhelm Buchbinder“ in Sömmerda schließt erfolgreich eine Ausbildung dazu ab.

Musikschülerinnen und Musikschüler der Stadt- und Kreismusikschule Sömmerda „Wilhelm Buchbinder“ können zukünftig im Unterricht vom Engagement der Musikschule im Bereich der Gesundheit von Musizierenden profitieren. Denn Gesangslehrerin Ulrike Ewald-Schulz gehört zu den Teilnehmenden des Projekts „gesunde musikschule“, die jetzt ihre Ausbildung erfolgreich abschlossen, wie die Stiftung Internationale Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg in Lauchheim (Baden-Württemberg) informierte. Die Absolventen werden zukünftig als Mentoren und Mentorinnen für die Gesundheit von Musizierenden an ihren Musikschulen tätig sein und die Erkenntnisse der Musikermedizin und Musikphysiologie praxisnah in den Unterricht integrieren, heißt es weiter. Dadurch könnten bei den Schülern gesundheitliche Beeinträchtigungen durch das Musizieren langfristig vorgebeugt werden.

In den Musikschulen Spandau, Ehingen, Sömmerda, Markgräflerland, Igensdorf, Leer und Altensteig gibt es demnach nun neue Gesundheitsmentoren, zudem hat die bereits zertifizierte Musikschule Reutlingen eine neue Mentorin.

Musizieren bedeute viel mehr als nur ein Instrument zu beherrschen, so die Stiftung. Sei es physiologisch, emotional oder kognitiv – es fördere und fordere die Musizierenden gleichermaßen. Die Aufgabe der Mentorinnen und Mentoren ist es den Angaben zufolge, die in der einjährigen Fortbildung erlernten Themen an ihren Musikschulen umzusetzen und die vielen Facetten des gesunden Musizierens sowohl an die Lehrkräfte als auch an die Lernenden zu vermitteln. So könnten die Schülerinnen und Schüler bis ins hohe Alter hinein mit Freude und Ausdauer musizieren.

Bundesweit setzen bereits 73 Partnermusikschulen das Thema Gesundheit erfolgreich im Musikschulalltag um, informiert die Stiftung.