Sömmerdaer Gesundheitsamt erhält Unterstützung von Bundeswehr und RKI

In den vergangenen 24 Stunden hat das Gesundheitsamt Sömmerda 61 Corona-

Neuinfektionen registriert. Diese resultieren vielfach aus Kontakten zu bereits bekannten

positiven Fällen, berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Allerdings würden zunehmend neue Fälle ohne erkennbaren Zusammenhang zum bisherigen Infektionsgeschehen im Landkreis registriert. Alle Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

„Die Lockerungen zu Weihnachten und Silvester sind in unserem Landkreis deutlich

spürbar“, lautet das Fazit von Amtsärztin Dagmar Dammers. Das zeige sich nicht nur an den hohen Fallzahlen, sondern auch an der zum Teil sehr hohen Zahl an Kontaktpersonen, die im Zuge der Nachverfolgung ermittelt werden. Daher sei auch mit einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen zu rechnen.

Zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, die seit

Monaten tagtäglich versuchen, Infektionsketten nachzuvollziehen und das

Infektionsgeschehen im Landkreis einzudämmen, hat das Landratsamt sowohl beim Robert-Koch-Institut (RKI) als auch bei der Bundeswehr so genannte Containment Scouts angefordert.

Helfer von Landrat und Amtsärztin in Empfang genommen

In dieser Woche haben zwei Mitarbeiterinnen des RKI sowie vier Soldaten vom Bundeswehrstandort Bad Frankenhausen ihre Tätigkeit im Gesundheitsamt aufgenommen. Eingesetzt werden sie vor allem in der Kontaktnachverfolgung.

Am 6. Januar 2021 begrüßten Landrat Harald Henning und Amtsärztin Dagmar Dammers die Helfer im Gesundheitsamt und dankten ihnen vorab für ihren Einsatz.

Dank und Anerkennung zollte Landrat Harald Henning aber ebenso seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsamt: „Seit Beginn der Pandemie kann ich auf ihre Einsatzbereitschaft bauen. Feierabend, Wochenende oder Urlaub werden hintenangestellt, um die stetig wachsenden Aufgaben zu bewältigen. Und obwohl die Kolleginnen und Kollegen des Gesundheitsamtes seit geraumer Zeit durch eigenes Verwaltungspersonal unterstützt werden, sind wir jetzt an einem Punkt, wo die Kontaktnachverfolgung aus eigenen Kräften nicht mehr zu bewältigen ist.“

In diesem Zusammenhang appellieren Landrat Harald Henning und Amtsärztin Dagmar

Dammers eindringlich an die Vernunft und das Verständnis der Bewohnerinnen und

Bewohner des Landkreises. Das Infektionsgeschehen kann nur effektiv eingedämmt werden, wenn sich alle an die geltenden Kontaktbeschränkungen halten und soziale Kontakte wirklich auf das Allernötigste begrenzen.

Dies gilt insbesondere für Besuche in Pflegeeinrichtungen. Aufgrund der traurigen

Erfahrungen der letzten Wochen, in denen immer wieder Heime von Ausbrüchen betroffen sind, sollten Besuche generell erst nach negativem POC-Antigen-Schnelltest sowie nur mit FFP2-Maske erfolgen. Bei Erkältungssymptomen ist von einem Besuch dringend abzuraten.

Amtsärztin Dagmar Dammers hofft, dass entsprechende präventive Maßnahmen und

Besuchsbeschränkungen in der neuen Thüringer Verordnung verfügt werden.

Infektionsgeschehen im Landkreis Sömmerda

Leider sind im Landkreis Sömmerda fünf weitere Todesfälle mit Corona zu beklagen. Bislang sind somit im Kreis 38 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben, informierte das Landratsamt. Dem Gesundheitsamt Sömmerda wurden am 5. Januar 61 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Seit dem Ausbruch der Pandemie ist im Landkreis Sömmerda bei insgesamt 1348 Personen das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden. 1071 Covid-19-Patienten sind genesen. 68 Personen konnten hingegen die Quarantäne verlassen. Damit gibt es im Landkreis aktuell 239 aktive Covid-19-Fälle. 29 Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation.

Das Robert-Koch-Institut gibt den aktuellen Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) für den Landkreis Sömmerda mit 259,3 an. Am Tag zuvor hatte er bei 275,1 gelegen.