Sömmerdaer Gymnasiasten wollen Schulräume neu gestalten

Sömmerda. Skizzen und Modelle für die Bibliothek und den ehemaligen Speisesaal sind fertig. Eine Kooperation mit der Stiftung Finneck wird angestrebt.

Ein Großprojekt, das der Förderverein des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) in Sömmerda vor drei Jahren begonnen hat, ging jetzt in eine neue Phase. Die Bibliothek und die angrenzenden Räumlichkeiten einschließlich des nicht mehr in seiner Funktion verwendeten Speisesaales im Hauptgebäude an der Salzmannstraße sollen völlig neu gestaltet werden.

In Projekttagen vor den Ferien entwarfen Achtklässler Modelle für die Neugestaltung. Foto: Bernd Körber

Wie Bernd Körber als Vorsitzender des Fördervereins weiter informierte, sollen in den Räumlichkeiten verschiedene Funktionsbereiche für die Schülerinnen und Schüler entstehen, wo sie sich abseits vom Schulbetrieb zum Ausruhen, Entspannen oder auch gemeinsamen Arbeiten treffen können. „Passiert ist bis heute zwar viel – zu sehen leider noch nichts. Dafür gibt es mehrere Gründe“, so Bernd Körber.

Möbel sollen ebenfalls selbst gestaltet und hergestellt werden

Das Projekt sei sehr vielversprechend mit einem studentischen Wettbewerb an der Fachhochschule Erfurt gestartet. „Die Entwürfe für die Raumgestaltung waren innovativ und überzeugend und die Abstimmung mit Schulleitung und Schulverwaltung aussichtsreich“, schätzt der Vereinsvorsitzende ein. Die folgenden zwei Corona-Jahre bremsten das Projekt allerdings aus.

Seit einigen Wochen nehmen die Initiativen für die Umsetzung wieder konkrete Gestalt an, freut sich Bernd Körber. So seien die Stiftung Finneck mit ihrem Bereich der Möbeltischlerei gewonnen und das Gesamtprojekt um einen inklusiven Aspekt erweitert worden. „Wenn alle Ideen greifen, können junge Menschen mit Behinderungen und Lernende am ASG gemeinsam die Möbel gestalten, herstellen und am Ende in den Räumlichkeiten aufbauen“, so Körber.

Zahlreiche Skizzen entstanden für das Großprojekt. Foto: Bernd Körber

Die konkrete Umsetzung in der Praxis habe in der letzten Woche vor den Ferien am Gymnasium begonnen. Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 skizzierten in kleinen Arbeitsgruppen erste eigene Ideen für die künftige Raumnutzung. Basis dafür waren die Ergebnisse der Studierenden, die inzwischen mit ihrem Abschluss in der Tasche als Partner nicht mehr zur Verfügung stehen.

Dann wechselten die Teams ins Gewerbegebiet „Am Unterwege“ in Sömmerda, wo die Stiftung Finneck Tür und Tor öffnete. Hier wurden die Ideen digitalisiert und Informationen zu den Möglichkeiten der künftigen Zusammenarbeit vor Ort besprochen. Insgesamt 23 Schülerinnen und Schüler sind an dem Projekt beteiligt.

„Nach den Ferien werden wir gemeinsam mit Schulleitung, Schulamt, Stiftung und den beteiligten Schülerinnen und Schülern die Ideen beraten und die praktische Umsetzung besprechen“, zeigt sich der Vereinsvorsitzende erfreut über die Ergebnisse der Projekttage. Entscheidend für die praktische Umsetzung wird dann die Kostenkalkulation. Die Finanzierung muss der Verein über Fördermöglichkeiten, Eigenmittel und Sponsorengeldern absichern. Das werde sicherlich der anspruchsvollste Teil dieses Projektes, unterstreicht der Vereinsvorsitzende.