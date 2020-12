Nordhausen. Für Familie mit krankem Sohn in Nordhausen soll einen Therapie-Studie in Amerika ermöglicht werden.

Sömmerdaer helfen Kindern in Not

Daniel Voigt (von links), Daniela Kurzke und Mario Schnepf vom Sömmerdaer Verein „Run4Kids“ übergeben Jeanine Bergmann und ihrem Sohn Leopold in Nordhausen einen Scheck in Höhe von 1000 Euro. Sie halfen damit, das Spendenziel von rund 150.000 Euro zu erreichen. Das Geld soll dem Jungen ermöglichen, von seinen Eltern begleitet im Sommer an einer speziellen Therapie-Studie in den USA teilzunehmen. Der Fünfjährige leidet unter einer das gesamte Stoffwechselsystem befallenden Stoffwechselerkrankung.