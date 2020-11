Sömmerdaer KMG-Klinik: „Auf herausfordernde Situation vorbereitet“

Bei zuletzt leicht rückläufigen Zahlen an Corona-Neuinfektionen im Landkreis hat das Sömmerdaer Klinikum mit Stand Freitag aktuell einen nicht intensivpflichtigen Coronapatienten behandelt. Das bestätigte KMG-Regionalleiter Sascha Nenninger auf Anfrage unserer Zeitung. Das KMG-Klinikum Sömmerda verfüge über eine Isolierstation mit aktuell sechs Betten. Die Kapazität könne bei Bedarf erweitert werden.

Nenninger sagte: „Wir passen unsere Maßnahmen und Vorkehrungen fortlaufend den aktuellen Zahlen und der Situation in den jeweiligen Regionen und den behördlichen Verordnungen an.“ Oberstes Ziel sei der Schutz von Patienten und Mitarbeitern. Im Notfall seien ausreichend Pflegekräfte und Intensivpflegekräfte vorhanden.

Pflegekräfte anderer Klinikstationen stünden flexibel bereit. Im Frühjahr seien unter anderem Pflegekräfte in der Beatmungstherapie und im Umgang mit einen Respirator sowie verschiedenen Beatmungsmöglichkeiten geschult und in die Abläufe der Intensivmedizin und Intensivüberwachungspflege eingearbeitet worden. Nenninger: „Unser gesamtes Personal ist geschult in speziellen Hygienemaßnahmen.“ Das Klinikum sei auf die aktuell herausfordernde Situation vorbereitet und stehe weiterhin auch für regelhafte Krankenhausbehandlungen zur Verfügung.