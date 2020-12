Sömmerdaer Krimiautorin Julia Bruns im Interview: Was kommt nach der „Weihnachtsgurke“?

Ein verrücktes Jahr neigt sich seinem zum Infektionsschutz verordnet einsamen Ende entgegen. Für Sie ein Jahr komplett zum Abhaken oder schöpfen Sie gar Inspiration aus Lockdown & Co.? Liefert die Pandemie Stoff? Schreiben Sie etwa gerade an einem Corona-Krimi?

Gott bewahre! Ich bin da nicht anders gestrickt als die meisten anderen Menschen und mache drei Kreuze, wenn das alles überstanden ist. Von mir wird es keinen Corona-Krimi geben. Das glaubt einem ohnehin niemand.

Sie waren fleißig. Ihre Thüringen-Kommissare Bensen & Kohlschuetter ermitteln im inzwischen sechsten ihrer Fälle („Letzter Ausstieg Thüringen“) im Umfeld der Oberweißbacher Bergbahn, Ihre Italien-Filiale (Clara Bernardi) gewährt Kommissarin Giulia Cesare einen zweiten Auftritt („Letzte Klappe am Comer See“) und statt eines, wieder als Julia Bruns, zweiten Ostsee-Krimis schrieben Sie mit „Die Rache der Weihnachtsgurke“ eine als bitterböse beworbene Advents-Geschichte. Es scheint zu flutschen. Wie frustrierend ist es, seine „Kinder“ quasi ungeleitet in die Welt zu entlassen?

Es ist kein Geheimnis. Das ist für jeden, der mit seiner Arbeit auf Publikum, Gäste, Kunden angewiesen ist, absolut frustrierend. Für uns sind in diesem Jahr etwa zwanzig Lesungen ausgefallen. Wir wären sogar bis in die Lausitz gekommen. Herr Maisel und ich auf Wochenendausflug... Wann hat man das schon mal? Dennoch: Alles Jammern nützt nichts. Eine Pandemie ist größer als ein paar ausgefallene Leseabende. Und wenn das Zu-Hause-Bleiben hilft, haben wir doch alle gewonnen.

Ihre Homepage verkündet unter Termine wenig überraschend: „Keine Nachrichten verfügbar“. Und das war ja 2020 fast durchgängig so. Hatten Sie außer der Premierenlesung zum Krimifestival in Erfurt Mitte September überhaupt Präsenztreffen mit der Leserschaft? Sind Social Media-Auftritte eher Notwehr und Galgenhumor oder doch halbwegs adäquater Ersatz?

Wir hatten im Januar eine tolle Lesung in Oldisleben und haben das als großartigen Auftakt für 2020 gewertet. Daraus sollte leider nichts werden. Es gab dann nur noch die Premiere der Weihnachtsgurke in der Buchhandlung Peterknecht in Erfurt. Und was unsere Facebook-Videos angeht: Bevor wir uns langweilen oder gar einrosten, nerven wir die Welt lieber mit kalendarischen Abstandshaltern, Buchhändlers ausgefallenem Hemdengeschmack und dem einen oder anderen Buchtipp.

Keine Buchmesse, keine zum kulturellen und gastronomischen Event gestalteten Buchpremieren, kaum Lesungen. Gibt es dennoch Rückkopplungen, Reaktionen der Leser?

Ja, glücklicherweise. Die Leser nutzen vermehrt andere Kanäle. Ich habe in diesem Jahr so viel Post wie noch nie bekommen. Das freut mich sehr.

Haben Sie einen Fahrplan für 2021? Halten Sie den Dreier-Takt. Wer darf ran - als Autorin und Ermittler?

Der Dreier-Takt ist gesetzt. Im März erscheint der zweite Band zu meiner Ostseeserie - namens „Ostseeglut“. Wie auch im ersten Band geht es hier wieder um ein historisch wahres Ereignis, die Enteignung der Hotel- und Gastronomiebetreiber an der Ostseeküste in den 1950er Jahre. Im April gibt es die dritte Clara Bernardi vom Comer See, die sich auf die Suche nach Mussolinis Diamanten begibt. Und im September darf ich noch einmal ordentlich weihnachtstechnisch im Thüringer Wald wüten. Kurzum, Die Rache der Weihnachtsgurke bekommt eine Fortsetzung.

Nach der Ablauf-Logik der Thüringen-Krimi-Reihe wäre im neuen Jahr wieder ein Fall vor der Sömmerdaer Haustür dran. Oder gibt es eine regionale Krimi-Quarantäne?

Sagen wir lieber, es gibt eine selbst auferlegte Pause. Mehr als drei Bücher im Jahr kann ich leider nicht schaffen.

Was macht eigentlich der Buchhändler?

Meistens schraubt er meinen Blutdruck nach oben. Und ansonsten verkauft er fleißig meine Bücher, wartet auf neue Abenteuer und kommentiert meine neuen Buchideen mit gewohnt spitzer Zunge. Manche Dinge ändern sich eben nie. Und das ist auch gut so.

Darf ich fragen, was Sie Silvester machen?

Das ist kein Geheimnis. Mein Mann und ich gehören zu den Silvester-Muffeln. Das heißt, wir gönnen uns am letzten Tag des Jahres eine ausgiebige Wanderung, ein ruhiges Abendessen und einen guten Film. Absolut unspektakulär. Zumindest dahingehend stört Corona unsere Kreise nicht. Eine Anregung werde ich aufgreifen: Warum zünden wir an Silvester nicht einfach Kerzen an und stellen sie vor die Tür. Eine Kerze für Frieden, Respekt, Achtung und für die Gesundheit. Wenn viele Menschen sich daran beteiligen, wird dies ein unvergesslicher Jahreswechsel.