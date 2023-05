In einem bundesweiten Auswahlverfahren wird ein mögliches Endlager für Atommüll gesucht.

Sömmerdaer Landrat will zu Suche nach Atommüll-Endlager informieren

Landkreis. Der Landkreis sprach mit mehreren Experten, Konkretes gibt es aber offenbar noch nicht.

Seit sich der Kreistag des Landkreises Sömmerda im Zuge des bundesweiten Auswahlverfahrens einstimmig gegen ein mögliches Endlager für Atommüll auf dem Gebiet des Landkreises ausgesprochen hat, sind fast zwei Jahre vergangen. Wie denn der aktuelle Stand bei der Endlagersuche sei, wollte in der jüngsten Kreistagssitzung zum wiederholten Mal Linke-Fraktionsvorsitzender Ralf Hauboldt wissen. Konkretes gebe es bisher nicht, antwortete Landrat Harald Henning (CDU). Man habe an allen Veranstaltungen teilgenommen und mit verschiedenen Experten gesprochen und sei der Meinung, dass der Landkreis nicht in Frage komme. Genauere Aussagen zum Thema wolle er für die nächste Kreistagssitzung vorbereiten.